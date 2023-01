Encuentran muerta a científica británica que desapareció misteriosamente en Grecia

La astrofísica Natalie Christopher fue hallada en un barranco en la isla de Ikaria, dos días después de haber iniciado su búsqueda.

La Policía griega había estado buscando a la mujer de 35 años después de que, según los informes, no regresara de su salida a correr el lunes.

Según los medios griegos y chipriotas, Christopher y su pareja chipriota de 38 años llegaron a la isla del Egeo el sábado y se quedaron cerca del puerto de Agios Kirykos. Salió de su hotel por la mañana, pero nunca regresó.

"La pareja habló por teléfono alrededor de las 10:00 a.m. y dijo que había salido a correr por el vecindario", informó un portavoz de la Policía a la televisión chipriota.¿

El sitio web de Cyprus Mail dijo que el compañero de Christopher notificó a las autoridades que no regresó alrededor de las 12:40 p.m., mientras que otros informes de prensa dijeron que su teléfono fue rastreado hasta la isla de Fournoi, a unos 10 kilómetros (seis millas) de distancia, sin establecer cómo pudo haber llegado allí.

Los informes de los medios griegos también señalaron que se habían encontrado rastros de sangre en la habitación del hotel de la pareja y estaban siendo examinados.

Christopher, bien conocida en Chipre como deportista activa, participó en varios proyectos de redes sociales, incluido uno, ‘Cyprus Girls Can’, cuyo objetivo es derribar las barreras entre los jóvenes griegos y turcos en la isla dividida.

El incidente se produjo tres semanas después del asesinato de la bióloga molecular estadounidense Suzanne Eaton en la isla griega de Creta.

La mujer de 59 años había asistido a una conferencia cerca de la ciudad de Chania y salió el 2 de julio sin llevar su teléfono móvil, dijo la Policía.

Su cuerpo fue encontrado seis días después en un búnker abandonado de la Segunda Guerra Mundial, cerca de la ciudad de Hania.

Un agricultor de 27 años confesó haber violado y asesinado a Eaton, que había trabajado para el Instituto Max Planck en la Universidad de Dresden.