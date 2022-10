Encuentran muerto en la cárcel al esposo de la cantante Yrma Lydya, acusado de haberla asesinado

El abogado Jesús Hernández Alcocer, esposo de la cantante Yrma Lydya, fue hallado muerto en el Reclusorio Norte de México, donde estaba preso desde junio pasado por el asesinato de la artista, a la que presuntamente mató en un restaurante.

El occiso había solicitado que el proceso en su contra se siguiera desde su residencia, argumentando problemas de salud. Sin embargo, la justicia negó la petición.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el esposo de Yrma Lydya "manifestó sentirse mal de salud, por lo que fue trasladado al servicio médico del centro, donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo; sin embargo, a las 10:45 horas (del martes 4 de octubre) fue diagnosticado sin signos vitales".

Según el medio El Heraldo de México, el abogado había sufrido un infarto cerebrovascular hace poco menos de un mes.

El esposo de Yrma Lydya aseguró mientras estaba en prisión que no sabía “con quién me casé. No sé si ese era su nombre. Me he encontrado con una persona que no existía”.

Agregó que era “una desconocida” para él y que no sabía su edad porque tenía dos actas de nacimiento distintas.