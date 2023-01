¿Encuentros entre Diosdado Cabello y enviados de la Casa Blanca?

AP reveló que el líder chavista estaría intentando obtener garantías de que no habrá represalias contra él, ante la creciente presión para abandonar el poder.

Los detalles del encuentro entre Diosdado Cabello y un enlace de la Casa Blanca en Caracas, según la agencia de noticias AP, se han manejado con pleno hermetismo de ambas partes.

La reunión se habría sostenido en el mes de julio y, de acuerdo con la agencia, intentan obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que dejen el poder.

Los contactos, incluso, serían con otros altos funcionarios y, según las fuentes anónimas citadas por la agencia, la Casa Blanca se estaría limitando a escuchar qué es lo que requiere la cúpula del chavismo para traicionar a Maduro.

Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, es considerado como el segundo hombre más poderoso en Venezuela, con una amplia ascendencia en las Fuerzas Armadas y que es visto como una de las fichas clave para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder.

La estrategia de Washington ha sido por un lado promover sanciones contra él, como las del pasado de mes de mayo y, por el otro, respaldar a la oposición en sostener contactos con posibles disidentes chavistas. Así lo confirmó hace unos días el asesor de seguridad John Bolton en entrevista con La Voz de América.

"Los altos funcionarios del régimen de maduro son como escorpiones en una botella, no confían los unos a los otros, saben que todos están hablando con la oposición para ver a qué tipo de arreglo pueden llegar", dijo Bolton.

Una visión con la que coincide la oposición en Venezuela.

Según fuentes consultadas por Noticias Caracol, Diosdado Cabello también habría buscado comunicarse con el asesor del gobierno Trump para Latinoamérica, Mauricio Claver Carone...

Según lo que han informado altos funcionarios de la Casa Blanca, las sanciones impuestas al círculo íntimo de Nicolás Maduro no son de carácter permanente, siempre y cuando el sancionado contribuya al restablecimiento de la democracia en Venezuela.