Enfermera colombiana es reconocida por su labor en la pandemia en Canadá

En Canadá, una enfermera colombiana ocupa por estos días las primeras páginas de las noticias, pero no solo por su labor en medio de la pandemia sino por el apoyo a los migrantes.

En entrevista con Noticias Caracol , la enfermera colombiana Johana Botero habló sobre este reconocimiento a su trabajo y cómo ha sido afrontar el COVID en ese país.

“Este reconocimiento lo recibí en una premiación que hizo el Ministerio de Inmigración de Quebec, en Canadá, que reconoce a las mujeres hispanas que se han integrado bien en este país y recibí el galardón en la categoría profesional”, cuenta Johana Botero, quien se desempeña como coordinadora de clínicas ambulatorias.

En ese país, el papel de los enfermeros ha sido fundamental en la primera línea contra el COVID-19, así lo vivió Johana desde su labor.

“El golpe más alto que tuvimos fue en nuestras residencias de adultos mayores, el mayor número de muertos por COVID-19 fueron personas de la tercera edad al inicio de la pandemia y se evidenció una necesidad inmensa de falta de personal y se evidenció también que la enfermería somos obviamente la columna vertebral de los servicios de salud”, asegura.

Pero más de año y medio después del inicio de la pandemia, con la vacunación en marcha, ya la expectativa es diferente.

“Desde hace dos meses se ha ido estabilizando la situación, ya tenemos más del 70 por ciento de la población vacunada con la primera dosis, el 50 por ciento de nuestra población está vacunada con la segunda dosis y no tenemos más de 200 casos diarios. En total el número de casos que tuvo Canadá fue un millón y medio de casos y 25 mil muertos, que si lo compramos con el mundo realmente fue una estadística bastante baja, de hecho en este momento seguimos con las fronteras cerradas, las restricciones han sido bastante estrictas, las fronteras siguen cerradas y tal vez las vayan a abrir únicamente en septiembre”, explica.

Pese al avance de la vacunación, siguen las medidas de autocuidado.

“Pues tenemos que seguir guardando la distanciación social de dos metros si no tenemos máscaras, si tenemos máscara ya nos permiten estar a un metro de distancia y justamente esta semana van a iniciar nuevas reglas que van a permitir la aglomeración mayor a 250 personas al exterior, que en este momento actual no se pueden tener más de 20 personas al exterior, ni al interior. Han sido bastante estrictos, de hecho, hasta hace un mes, las personas que llegaban del extranjero debían hacer una cuarentena y pasar en un hotel los primeros días, ya el hotel no es exigido y únicamente después de septiembre las personas completamente vacunadas, podrán entrar a Canadá sin hacer la cuarentena”, detalla Botero.

Finalmente, esta enfermera colombiana comparte un mensaje para reflexionar sobre esta pandemia y la ardua labor del personal de salud.

“Estamos detrás todo el personal de la salud trabajando muy fuerte en los hospitales, en donde estamos dejando nuestras familias, trabajando horas extras, trabajando las noches, los fines de semana para dar cuidado a pacientes que tal vez hubieran podido prevenir caer enfermos por este tipo de virus, entonces dar un poco de conciencia sobre todo a la población civil que comprendan y que se den cuenta de que los trabajadores de la salud estamos para cuidarlos, pero también necesitamos cuidar de nuestros trabajadores de la salud si queremos tener un servicio de salud adecuado e idóneo para toda la población”, puntualiza.