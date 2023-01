Enfermera confesó haber matado a su esposo con un ‘inofensivo’ medicamento de uso diario

Steven Clayton fue hallado muerto en el pasillo de su casa, aparentemente tras caer por las escaleras. Hasta hace un mes parecía el crimen perfecto.

Lana Sue Clayton, de 52 años, es una mujer al servicio del departamento para asuntos de veteranos en Estados Unidos. Fue detenida luego de la autopsia que se le realizó al cuerpo de su esposo.

Cuando Steven falleció, los detectives que hicieron el levantamiento creyeron que él había muerto accidentalmente por una caída, pero la intervención forense dio cuenta de algo de un crimen que habría podido pasar desapercibido.

Los médicos encontraron en el cuerpo cantidades anormales de una sustancia usada para la descongestión nasal y en gotas para los ojos. Por supuesto, este fue usado en cantidades que el cuerpo no soporta.

La enfermera confesó que le suministró este fármaco a través de la alimentación que a diario le daba y que fueron suficientes tres días para lograrlo.

Aunque no reveló por qué lo hizo, no se descarta la motivación económica, pues el fallecido era reconocido en la industria farmacéutica y, además, dos inmuebles del matrimonio estaban avaluados en más de 100.000 dólares.