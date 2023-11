Enfermera persiguió a ladrón y lo redujo con una llave de karate: impresionante video

Las redes sociales explotaron tras conocer la historia de Cristina Basualdo, una enfermera que se convirtió en heroína tras reducir a un delincuente que había robado una tienda. La mujer utilizó una llave de karate do y jiu jitsu para detener al criminal.



Según La Nación , este hecho ocurrió en Ayacucho, Argentina, y quedó registrado en un video que se volvió viral en las redes sociales. Precisamente, en las imágenes se aprecia cómo la mujer redujo por completo al hampón, que terminó en el piso.

Cristina Basualdo, de 48 años, habló de cómo se produjo su heroica reacción. “Mi hijo trabaja en la tienda con sus tíos. Ellos abren a las seis de la mañana, pero ese sábado hubo un corte de energía, por lo que entró más tarde. Cuando vamos llegando al local veo la cortina tirada. En ese momento pensé que habían dejado mal cerrada la ventana el día anterior y que por eso se había caído”, contó.

La enfermera ingresó a la tienda con su hijo y fue ahí cuando notó que algo no andaba bien. “Vi a mi hijo agarrándole los pies a una persona mientras trataba de escapar por una ventana. Tenía medio cuerpo afuera. El delincuente logró huir, salí del local, lo perseguí, lo tiré al suelo y le apliqué una llave”, manifestó.

En ese instante, según su relato, el criminal le dijo que lo soltara o que le iba a disparar. “Yo estaba segura de que no tenían ningún arma”, dijo.

Publicidad

La enfermera indicó que reconoció al criminal. “Lo conozco desde chiquito, tuvo una vida difícil, se crio en hogares, pero no por eso tenés que ir robando por la vida. En ese momento uno no piensa qué es lo que hace. Eso fue una llave mal hecha que no estaba cerrada, pero la idea era retenerlo”, afirmó.