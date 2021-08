Daniel Porro, un enfermero al que golpearon, robaron y le quemaron la casa por tener COVID, murió un año después del ataque de sus propios vecinos, que lo agredieron física y verbalmente pese a que ya se había recuperado de la enfermedad.

El profesional de salud se contagió de coronavirus en junio del año pasado. Tuvo que ser hospitalizado por complicaciones con la enfermedad, pero 14 días, tras dar negativo y haberse recuperado, regresó a su hogar en la provincia de Neuquén, en Argentina.

Sin embargo, algunos de sus vecinos lo rechazaron y, según el propio relato del enfermero al que golpearon, le gritaron: “Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio”.

La agresión fue tal que Porro quedó inconsciente y tuvo que ser hospitalizado, esta vez por las lesiones que sufrió por parte de quienes vivían cerca de él.

El enfermero al que golpearon por haber tenido COVID-19, dijo en ese entonces al medio TN que sus agresores “me roban el auto, me roban pertenencias, me roban billetera, tarjetas débito, dinero en efectivo, cosas del interior de mi domicilio, me prendieron fuego en mi casita, que es precaria”.

Ante los daños que sufrió en su hogar tuvo que quedarse en la casa de su mamá y, para completar, lo despidieron de su trabajo.

Tiempo después lo contrataron en otro centro de salud, pero “desde aquel día, no pudo volver a dormir bien. Trabajaba durante el día y a la noche se acostaba, pero no podía conciliar el sueño. Sufrió mucho e iba a laborar casi sin dormir”, sostuvo su papá Miguel.

El enfermero al que golpearon llegó una noche a la casa de su mamá, se acostó a dormir y falleció a mitad de la noche.

“Uno de sus hermanos pasó por la habitación y ya estaba muerto”, contó su papá.