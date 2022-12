Enfermero murió protegiendo a su esposa durante masacre en Las Vegas

Impacta también la historia de un médico que, aunque lo intentó, no pudo salvar a su padre. Conozca los rostros de algunas de las 59 víctimas.

Del atentado en Las Vegas, que dejó además 527 heridos, se han desprendido desgarradores relatos, como el de Sonny Melton, un enfermero de 29 años que murió cuando una bala impactó su espalda mientras protegía a su esposa Heather, que sobrevivió.

Denise Salmon, de 50 años, fue al concierto con su esposo Tony, pero ella perdió la vida.

También fallecieron Jessica Klymchuk, que dejó cuatro hijos, y Quinton Robbins, de 20 años.

La muerte de Adrian Murfitt, de 35 años, fue confirmada por un amigo cercano, y entre las víctimas mortales está Jenny Parks, una profesora de preescolar y madre de dos niñas de 9 y 10 años.

Rhonda LeRocque, esposa de un pastor cristiano, murió instantáneamente luego de que uno de los disparos de Stephen Paddock le impactara en la cabeza.

John Phippen, de California, estaba en el concierto con su hijo Travis, quien a pesar de ser médico no pudo hacer nada para salvarlo.

La porrista Angie Gomez, recién graduada en el Riverside Politechnic, falleció al igual que Melissa Ramirez.

Sandy Casey, como varios maestros de la zona, asistió a la cita con la muerte; era especialista en educación especial.

Cerca de 22 mil personas estaban en Las Vegas Strip, escuchando al artista country Jason Aldean en el marco del Route 91 Harvest Festival, cuando alrededor de las diez de la noche del domingo se desató una lluvia de disparos de arma de fuego automática.

La policía afirma que un solo hombre, Stephen Paddock, abrió fuego contra los asistentes desde su habitación en el piso 32 del hotel casino Mandalay Bay.

Otro asistente al concierto, Ralph Rodriguez, contó que "la gente comenzó a agarrar tanto a sus seres queridos como a extraños para tratar de ayudarlos a salir de allí".

Tiroteo en Las Vegas deja 59 muertos y 527 heridos: la peor matanza... El autor de los disparos

Las autoridades identificaron al autor de los disparos como Stephen Craig Paddock, un contador público jubilado de 64 años de Mesquite, Nevada, unos 130 km al noreste de Las Vegas. Paddock es el único sospechoso de haber abierto fuego, según las autoridades. Fue encontrado muerto en su habitación del hotel cuando un equipo de intervenciones especiales (SWAT) irrumpió en el lugar. La policía cree que Paddock se suicidó.

Las fuerzas de seguridad encontraron al menos 16 armas largas en su habitación de hotel y además en su casa se requisaron unas 18 armas de fuego adicionales, algunos explosivos y varios miles de cartuchos de munición.

La policía informó que no tenía antecedentes penales.

Eric Paddock, su hermano mayor, dijo a los medios locales que no entiende qué lo pudo haber motivado.

El pistolero jugaba regularmente al póker en línea, pero era pudiente y no tenía "ninguna afiliación religiosa ni política", aseguró su hermano.

Stephen Paddock, autor de la masacre en Las Vegas, tenía 42 armas de... El tiroteo más letal

Aunque el saldo final aún está por confirmarse, el tiroteo de Las Vegas ya es el más letal ocurrido en la historia reciente de Estados Unidos.

El más mortífero hasta ahora databa de junio 2016, cuando 49 personas murieron en la discoteca Pulse en Orlando, Florida.

Un estudiante mató a 32 personas en 2007 en la universidad Virginia Tech y luego se suicidó.