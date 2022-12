Enfermos y hacinados: 6 meses detenidos cumplen 65 colombianos en Venezuela

Algunos sufren dolencias que deberían ser tratadas en un hospital, pero siguen en un centro de reclusión de Caracas. Su delito es ser indocumentados.

Escabiosis infecciosa, accidentes cerebrovasculares y úlcera son parte de las enfermedades que presentan los colombianos que ya tienen 6 meses detenidos.

Hace 48 horas un colombiano sufrió un accidente cerebrovascular, pero no está en el hospital, sino en este centro de reclusión en Caracas.

“Estuve con síntomas de trombosis, se me torció la boca, perdí la voz, el doctor para acomodarme la quijada tuvo que aguantarme entre varios, porque yo quede con la boca así torcida”, relata Luis Espitia.

Su connacional Héctor Machado está enfermo desde hace un mes. Convive con 64 compatriotas presos, a pesar de tener una complicada escabiosis contagiosa.

“El dermatólogo me vio y me dijo que no me podían tener en este sitio y yo he pedido que me pasen a otro sitio y me dicen que no pueden”, relata Machado.

A detenidos como Enoug Montemiranda se les ha complicado su estado de salud, pasó de una gastritis a una úlcera. Dice que come gracias a la caridad de sus compañeros.

Además, revelan que la alimentación es muy pobre.

“Uy, muy mala. A veces comemos una sola comida”, explica Julio Paterson.

Desesperados, estos colombianos hicieron un llamado.

“Ya que el consulado nunca se ha pronunciado y dice que no puede hacer nada, entonces el gobierno colombiano que se ponga las manos en el corazón y nos ayude”, pide Paterson.

La mayoría de estos 65 colombianos están delgados y, lo que es peor, no reciben respuestas del gobierno venezolano sobre su situación.

Han pasado 6 meses privados de libertad, sin saber cuál es el delito que cometieron.