Enterrar en fosa común o tenerlos en casa: el dilema en Bolivia con los muertos en pandemia

En plena calle, Marta Córdova velaba a su hermana. Según su relato, la mujer no murió de COVID-19, pero no podían enterrarla por falta de espacio en el cementerio local.

Su dolor se refleja en otros rostros impotentes que, a las afueras del camposanto, no han tenido otra opción que aceptar enterrar a sus seres queridos en las fosas comunes que habilitó el gobierno local.

Con ayuda de maquinaria pesada se abrieron uno a uno los lugares donde reposarán de ahora en adelante los cuerpos de quienes murieron por la enfermedad que tiene colapsado el sistema hospitalario y fúnebre de Cochabamba.

"Vamos a tener que llegar como lo que ha hecho en Ecuador, si no me equivoco. Vamos a tener que quemar afuera. No tenemos (espacio), ya rebasamos la capacidad", asevera la propietaria de una funeraria.

En las últimas 24 horas el tercer departamento más importante de Bolivia reportó 253 pacientes positivos del coronavirus y 14 fallecidos.