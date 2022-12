Entregar su pasaporte y armas, condiciones para libertad condicional de Pistorius

El juez Desmond Nair dio hoy la razón al abogado de Pistorius, quien había solicitado la libertad de su cliente, pese a la oposición de la Fiscalía.

"He llegado a la conclusión de que el acusado debería ser puesto en libertad bajo fianza", afirmó el Nair, tras exponer sus argumentos durante unas dos horas ante una abarrotada sala y en presencia del atleta.

Según las condiciones de la fianza, el atleta, de 26 años, deberá pagar un millón de rands (unos 85.500 euros), aunque obtendrá la libertad con el abono de 100.000 rands (unos 8.550 euros) por adelantado, teniendo hasta el 1 de marzo para pagar el resto.

Además, Pistorius tendrá que entregar tanto su pasaporte, así como sus armas de fuego, entre otros requisitos.

Gritos de "Yes!" ("¡Sí!") se escucharon al fondo de la sala al emitir el magistrado el esperado dictamen sobre Pistorius.

La decisión del magistrado permite al velocista evitar ir a la cárcel en espera del juicio.

El atleta llevaba detenido en una comisaría de Pretoria desde el pasado día 14, cuando su novia fue hallada muerta a tiros en su casa de la capital sudafricana.

El juez aceptó la petición de la defensa al entender que la Fiscalía no sustanció con "pruebas adecuadas" sus alegatos sobre el riesgo de fuga del velocista, en caso de quedar en libertad, y el supuesto carácter violento del atleta.

"No veo que haya riesgo de que el acusado pueda tomar un vuelo" para huir de Sudáfrica, arguyó Nair, al agregar que las evidencias aportadas por el fiscal "no muestran que el acusado sea propenso a cometer violencia".

El corredor hizo historia el pasado agosto en Londres al convertirse en el primer atleta con las dos piernas amputadas en participar en unos Juegos Olímpicos.

Pretoria (Sudáfrica)