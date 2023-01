Entró a robar a una funeraria, abusó de una mujer muerta y ahora irá a la cárcel

"Las infracciones que usted cometió van en contra de toda sensibilidad humana", dijo el juez al leerle el veredicto.

Seis años de cárcel tendrá que pagar el joven de 23 años identificado como Kasim Khuram, quien ingresó al sitio en Birmingham, Inglaterra, en estado de embriaguez y bajo los efectos del alcohol.

"No conozco ni he podido encontrar un caso similar" a este, dijo el juez. "Es difícil imaginar una mayor privación de dignidad para aquellos que han muerto", agregó.

El acusado se declaró culpable de penetración sexual de un cuerpo, el 11 de noviembre del año pasado en una funeraria en Birmingham.

Las huellas de ADN fueron encontradas en el cuerpo de una mujer cuya identidad no fue revelada por razones legales. El cadáver fue encontrado fuera del ataúd, tirado en el suelo.

Khuram, quien también había profanado los nueve ataúdes que se encontraban en la funeraria, admitió haber ingresado con la intención de cometer un robo.

Durante su juicio, se dijo que parecía que había bebido vodka y consumido drogas. Fue arrestado porque cuando salía de la funeraria activó una alarma.

Su abogado, Joseph Keating afirmó que Kasim Khuram estaba "profundamente arrepentido".

Pero para las familias de las víctimas, es un "monstruo" que les rompió sus corazones.