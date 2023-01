Entró a robar, dos pitbulls le hicieron ‘cariñitos’ y tuvieron que amputarle una pierna

El sujeto quedó semidesnudo y podría perder una oreja. Vecinos dicen que los perros no son agresivos y que hasta los niños los saludan.

En la madrugada del pasado fin de semana el sujeto llegó a una casa quinta en Los Polvorines, ciudad argentina, hacia las 3 de la mañana. Entró sigiloso y los perros aparentemente no habían notado su presencia, pero en cuanto saltó la reja sufrió las dolorosas consecuencias.

Un vecino se percató de la situación y llamó la Policía, que se vio en la obligación de socorrer al sujeto debido a las salvajes mordeduras que le dieron los perros. Según testigos, los mordiscos incluso le dejaron el tejido óseo al descubierto.

Las autoridades acusaron al presunto ladrón por violación de domicilio, pero también la dueña de los animales tendrá que responder ante la justicia por las lesiones causadas.

Ante esta situación, residentes del sector salieron en defensa de los perros diciendo que en los 8 años que llevan como mascotas, jamás han conocido de algún ataque.

Y van más allá. Una persona dijo al Canal 9 : "La gente pasa y los toca, no son agresivos (…) Hay un colegio a la vuelta y los chicos pasan, los tocan. No son perros no son malos”.

Autoridades regionales quieren asesorar a la mujer para que se sobreponga a los cargos que le imputaron, pues consideran que los animales son defensores de la vivienda.

Entre tanto, el hombre atacado se recupera de otras lesiones en la cabeza y el brazo.