Entró al quirófano por una ‘promoción’ de liposucciones y salió sin una pierna

La mujer se hizo el procedimiento estético como autorregalo por su cumpleaños número 31. Ahora ha demandado al cirujano por lesiones gravísimas.

Mariela Ayala, quien vive en Argentina, quería algo especial para su cumpleaños, por lo que decidió hacerse una liposucción.

“Busqué por Internet cirujanos y di con un doctor que me ofreció una promoción por mi cumpleaños: además de sacarme la grasa de la panza me ponía el excedente en la cola”, cuenta Mariela Ayala.

Luego de cumplir con los exámenes y estudios de rigor, el 13 de junio de 2017, Mariela entró a los quirófanos. Sin complicaciones, supuestamente, la mujer salió a su casa el mismo día del procedimiento.

Ya en su hogar, la mujer comenzó a sentirse mal. “El dolor se volvió insoportable. No podía caminar y volaba de fiebre. Le mandé un mensaje al médico, le dije que no aguantaba más. Pero no me respondió así que llamé a una ambulancia”, cuenta Mariela.

A penas llegó al hospital de Churruca le dijeron que tenía las piernas verdes, posiblemente por una infección generalizada. A los pocos minutos, Mariela se desmayó.

La mujer se despertó 10 días después, sin saber que pasaba y faltándole la mitad de la pierna derecha.

Los doctores le contaron que había sufrido un choque séptico y que estuvo tan mal que llegó incluso a estar al borde de la muerte. Para salvarla tenían que amputarle ambas piernas, un brazo y una mano. Por fortuna para ella, un antibiótico hizo efecto y solo tuvieron que cortar la pierna derecha.

“Cuando vi que me faltaba la pierna lloré, grité y dije que prefería morir a eso. Pero con el apoyo y la contención de mi familia y amigos de a poco empiezo a salir adelante”, afirmó Mariela.

Ahora sin una pierna, Mariela inició un proceso judicial en contra del médico que la operó.

Según Gabriel Van Kemenade, abogado de la mujer, el médico actuó con dolo por la ligereza con la que realizó la cirugía: ella consultó un día y a la semana la estaba operando. "Además, abusó de cierta posición ´dominante´ y convenció a mi clienta para que, además de la lipo, se hiciera una segunda intervención de alto riesgo”, indicó.