“Era como un ángel”: eso creían en Costa Rica del asesino de cinco panameños que volvió a fugarse

Gilberto Ventura Ceballos, recapturado en 2017 y aislado en su celda, sin salir siquiera al patio, desapareció misteriosamente de un penal en Panamá.

La nueva fuga del dominicano, condenado a 50 años por el secuestro y homicidio de cinco personas, les costó el cargo a los ministros de Seguridad, Rolando Mirones, y de Gobierno, Carlos Romero, anunció este miércoles el presidente Laurentino Cortizo.

El prófugo, de 44 años, escapó del sector C de la Nueva Joya, la cárcel más moderna del país, presumiblemente la noche del lunes, pues no apareció en el conteo matutino del martes que se realiza en la prisión.

Autoridades elevaron a 50.000 dólares la recompensa a quien dé información que lleva a su detención.

En un mensaje a la nación, el presidente Cortizo anunció que aceptó la renuncia de Mirones, quien ha sido sustituido por el comisionado Juan Pino, hasta ahora jefe del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y quien en el mismo acto asumió el cargo.

Como nuevo director del Senan fue nombrado el comisionado Ramón Nonato López, hasta ahora subdirector de la institución, dijo el presidente.

De La Joyita, la cárcel más populosa del país, también se había escapado el dominicano Ventura Ceballos en el 2016, pero fue recapturado en Costa Rica, donde trabajaba como auxiliar de un taller y había hecho una nueva vida junto a una mujer que no tenía idea que dormía con un asesino.

Algunos de los que lo conocieron decían que les hablaba de Dios y se veía como una buena persona.



La nueva fuga de ventura Ceballos



El director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, dijo que tres agentes encargados de la seguridad de la cárcel fueron suspendidos del cargo como parte de las investigaciones correspondientes.

"Existen indicios registrados en las cámaras de seguridad del penal, que en esta evasión hubo participación de policías asignados a la seguridad del centro penitenciario", señaló.

El presidente Cortizo afirmó que "agentes se prestaron para facilitar el escape" de Ventura Ceballos, y que con ello "traicionaron a la institución y al país".

Ventura Ceballos fue condenado en julio de 2018 por el secuestro y homicidio de cinco jóvenes panameños de ascendencia china, y se encontraba prácticamente en aislamiento en La Nueva Joya, no gozaba de salidas al patio de la prisión ni compartía celda con otro recluso, de acuerdo con datos de la prensa local.

Cortizo recordó "el drama que significó" para el país el asesinato de los cinco jóvenes, un suceso que conmocionó a la localidad de La Chorrera, aledaña a la capital y donde tuvo lugar.

Las víctimas fueron Yessenia Argelis Loo Kam, de 18 años; Young Jian Wu (27), Sammy Zeng Chen (19), Joel Maurio Liu Wong (19) y Georgina del Carmen Lee Chen (18).

Además de Ventura Ceballos, fueron condenados a 50 años de cárcel por este caso Alcibiades Méndez (dominicano), y los panameños Keyla Gisselle Bendibú Salazar y Mario Luis Vega, mientras que a 15 años sentenciaron a los panameños Kenny Bendibú Salazar y Roberto Mariscal Rodríguez.

El presidente de la Asociación China de Panamá, Eloy Chong, tildó de "horrible noticia" la fuga de Ventura Ceballos y pidió a las autoridades una investigación seria y castigo para los responsables.

"Cuando los familiares de las víctimas llorando llamaron a la Asociación China para pedir ayuda, uno no sabe ni qué decirles, por el dolor que le ha costado tanto a los familiares y al pueblo panameño, como se ha fugado este condenado 1, 2 veces”, dijo Chong a los medios locales.