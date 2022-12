“Era sordo, ciego y mudo”, mujer que asesinó a su hijo discapacitado salió bajo libertad vigilada

María Luisa Martínez Barranco, de 85 años, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y tendrá que someterse a tratamientos psiquiátricos.

La agresora se presentó a la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid para el juicio en su contra en compañía de su hija.

Los cargos imputados fueron: delito de asesinato con alevosía y agravante de parentesco

El fiscal encargado pidió que la mujer cumpliera seis años de cárcel y que tuviera ayuda psiquiátrica. No obstante, la abogada de la acusada, junto con el Ministerio Público llegaron a un acuerdo.

Su muerte fue causada por un coctel, que la mujer misma preparó, de medicamentos entre ellos ibuprofeno, daflon, trazodona, tramadol.

El 26 de noviembre de 2015, el Ministerio fiscal expidió un comunicado, el cual decía que el hombre de 64 años fue “declarado judicialmente discapaz total", por esto dependía del cuidado de su madre.



Detrás del horror

La decisión que tomó María Luisa no fue sencilla, ya que ella tenía comprometida sus facultades mentales lo que le dificultaba cuidar bien de su hijo.

Además, debido a su edad se veía impedida y no quería que sus hijos tuvieran que hacerse cargo decidió acabar con su vida y la de su hijo. Afortunadamente, su hija logró frustar sus planes.