¿Error administrativo o cambio de bebé?

La familia Vega tenía todo preparado para la llegada de un nuevo integrante a la familia. Los regalos y la ropa ya estaban listos para el recién nacido; inclusive, antes de su nacimiento, ya se le había dado un nombre: Josué.

Tras 10 horas de labor de parto, la madre logró dar a luz al bebé y Miguel Ángel Vega, su padre, lo tomó en sus brazos. Sin embargo, algo alertó a la pareja. El pequeño resultó ser una niña y no un varón como lo aseguraban.

Más allá de la curiosidad de no haber notado que estaban equivocados, los padres sospechan de un cambio de bebés, pues están seguros de que su hijo nacería varón. Por su parte, las directivas del hospital se pronunciaron asegurando que se trató tan solo de un error de registro.

La única manera de saber si Josué, nombre asignado al bebé, pertenece a la familia Vega, es con una prueba de ADN. En 72 horas Miguel Ángel sabrá si debe cambiar el nombre a su bebé y aceptar que no es un varón como lo pensaba.