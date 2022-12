Error fatal: mató de un tiro a mujer que paseaba a sus perros porque “la confundió” con un venado

Al darse cuenta de su error, el tirador Thomas Jadlowski intentó ayudar a la víctima, pero todo fue en vano.

Rosemary Billquist salió de su casa en Nueva York a dar un paseo con Sugar y Stella, sus perros labradores. Aproximadamente a 100 metros de su vivienda recibió un disparo con una potente arma.

El tirador que le causó la herida era su vecina Thomas Jadlowski, quien se percató de su fatal error cuando escuchó el grito de Rosemary. Según el reporte de las autoridades, el hombre de 34 años corrió e hizo presión en la zona por donde entró el proyectil y luego llamó al 911.

Mientras la escena ocurría, en casa de los Billquist estaba el esposo de la víctima, Jamie, quien escuchó ladrar a Sugar y a Stella. Se asomó para saber lo que estaba pasando; notó que había una ambulancia cerca.

Corrió para enterarse de la escena y se subió con Rosemary a la ambulancia, pero cuando llegaron al hospital ella había fallecido, recoge el diario buffalonews.com.

Jadlowski coopera con la investigación, aunque aún no hay una acusación formal. No obstante, la Policía señala que sí infringió la ley al disparar su arma en un horario no permitido para la caza de venados.