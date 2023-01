¿Es esta una nueva especie de gusano letal para el hombre? No, la realidad es otra

Se hizo viral el video de una criatura a la que bautizaron ‘Shimla Mirch’. Aunque es real, le atribuyen ‘poderes’ que no son ciertos.

Desde mediados de agosto circula en redes sociales un video que muestra un gusano blanco que se retuerce dentro de un pimentón verde partido al medio. La secuencia fue compartida más de 160.000 veces en publicaciones en español y advierten que se trata de una nueva especie de gusano, supuestamente peligrosa para el ser humano. Sin embargo, el gusano no es nuevo ni representa un riesgo a la salud, de acuerdo con especialistas consultados.

El video fue compartido en Facebook, Twitter en YouTube, en entradas que alertan sobre la peligrosidad del gusano, al que denominan “Shimla Mirch”, “Simla Mirch” o “Simpla Mirch”, dependiendo de la publicación, afirmando que puede llegar a causar la muerte de quien lo ingiera.

“Mucho cuidado con SIMLA MIRCH es un nuevo tipo de insecto encontrado en el Pimentón o Morrón. Corte y verifique antes de cocinarlo. El SIMPLA MIRCH [sic] ataca su cuerpo y vive en áreas mojadas del cuerpo, puede causar mucho dolor y mismo te puede llevar a la muerte”, advierte una de las publicaciones en Facebook. “Gracias, tomaré mis precauciones”, comenta una usuaria. “Para estar más alerta en el consumo del pimentón”, escribe otro.

La misma secuencia también circula en Facebook en portugués, en árabe, en inglés, en francés y en bengalí.

El video circula en inglés al menos desde el 6 de agosto pasado, en YouTube, en la cuenta de un usuario, que incluye contenido de India. Periodistas de la AFP en Nueva Delhi confirmaron que las conversaciones que se oyen en él hablan en panyabi, una lengua de la región fronteriza entre India y Pakistán. “Mira, está vivo y se mueve… Ahora está saliendo, tiene una cola larga. Mira lo que salió del pimiento”, dicen.

Algunos usuarios en distintas publicaciones señalan que el término “Shimla Mirch” significa pimiento en hindi, uno de los idiomas oficiales de India. El traductor de Google lo confirma, al igual que una búsqueda de imágenes a partir de ese término en Google.

Tras la difusión de las imágenes en Brasil, el Ministerio de Salud de ese país aseguró en un comunicado que “el gusano citado no existe”.

María Fernanda Achinelly, doctora en Ciencias Naturales, investigadora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores CEPAVE (Conicet-UNLP) y miembro de la Sociedad Argentina de Parasitología, confirmó a AFP Factual que no existe un gusano con este nombre. También aclaró que, contrario a lo que se afirma en algunas publicaciones, el animal observado no es un insecto.

Publicaciones en árabe con el mismo video afirman que el pequeño protagonista del video es en realidad un gusano nematomorfo.

Nicolás Schweigmann, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet, explicó que “por nematomorfo se refiere a forma de Nematodes (gusanos cilíndricos) que son habituales en el suelo y en las raíces de las plantas”.

Por su parte, Achinelly detalló: “Por lo que uno puede ver a simple vista y si el video es real, este gusano tiene todo el aspecto de ser un nematomorfo o podría también ser un nematodo de la familia mermitidae. Ambos tienen características muy similares. Para diferenciarlos sería necesario mirarlos bajo lupa o microscopio ya que las diferencias son pequeñas y no se ven a simple vista”.

¿Un gusano peligroso?

Achinelly explicó en un correo electrónico: “Sea cualquiera de estos dos grupos la biología es similar, son gusanos (...) son parásitos obligados de insectos y matan a los que los albergan. (...) Son por lo tanto específicos, pudiendo parasitar generalmente cucarachas, langostas, arañas, escorpiones, pero nunca animales como aves, reptiles, anfibios o el hombre”.

En cuanto a la supuesta peligrosidad para la salud humana, la especialista destacó que estos gusanos “son inocuos e incluso por su capacidad de matar insectos se estudian para su uso como agentes de control biológico de plagas tanto de importancia sanitaria como agrícola. No tienen peligrosidad ni al tacto ni si son ingeridos”.

Sixto Raúl Costamagna, doctor en bioquímica y especialista en bioquímica clínica en el área de Parasitología, aconsejó “no alarmarse, lavar bien frutas y verduras antes de consumirlas”. Aunque también destacó que estos gusanos no son parásitos del hombre, desaconsejó su ingesta ya que, explicó, “su cutícula puede provocar alergias”.

Los equipos de Newtral y Maldita en español, Snopes en inglés, Fact Crescendo en hindi, y O’Globo en portugués también verificaron la publicación viral.

En conclusión, no existe un gusano de nombre “Simla Mirch”, sino que este término significa pimiento en hindi, uno de los idiomas oficiales de India. Los especialistas consultados por AFP Factual confirmaron que el gusano que se ve en el video no es de una especie recientemente descubierta y no presenta riesgos para la salud humana.