"Es hora de rendirse": familia de sospechoso de doble asesinato le suplica que se entregue

El universitario de 23 años es señalado de asesinar a un hombre de su misma edad y a otro de 62. También de secuestrar a una joven por algunas horas.

Se trata de Peter Manfredonia, un joven estudiante de la Universidad de Connecticut, que el viernes pasado atacó a Ted DeMers, de 62 años, y a un vecino, quienes lo habrían ayudado a encontrar su motocicleta en el camino, en Willington.

DeMers fue herido de muerte, mientras su acompañante se encuentra recluido en un hospital.

Tras fugarse de la escena del crimen, según las autoridades, Manfredonia habría robado armas y un camión en otra casa para luego dirigirse a la vivienda, en Derby, de un conocido llamado Nicholas Eisele, de 23 años.

A Eisele le disparó, secuestró a su novia y huyó del lugar, en un Volkswagen Jetta negro 2016.

Horas después, la joven fue encontrada ilesa, a bordo del vehículo, en Nueva Jersey, en la frontera con Pensilvania.

Manfredonia fue visto por última vez el domingo con una camiseta blanca, pantalones cortos oscuros y una gran bolsa de lona cerca de las vías del tren en East Stroudsburg, Pensilvania, y ahora es considerado “armado y peligroso” por las autoridades que están tras su pista en tres estados.

***WILLINGTON HOMICDE UPDATE***

Most current photos of the suspect, Peter Manfredonia. Last seen in East Stroudsburg, PA. PA law enforcement agencies are actively looking for the suspect. Do NOT approach, he is ARMED AND DANGEROUS, call 911 immediately. pic.twitter.com/cOnvHh9EiQ

— CT State Police (@CT_STATE_POLICE) May 24, 2020