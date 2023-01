“Es lo más vil y desagradable que he visto”: encontró un insecto en caja de pollo frito

No solo fue una cucaracha muerta lo que le arruinó la cena, pues también descubrió una pieza de comida cubierta de moho.

Lucy Stubbs contó a medios que fue a cenar con su novio a un restaurante de KFC en la ciudad de Crewe, Reino Unido, cuando se dio cuenta de que el sabor del plato no estaba bien.

Primero encontró el moho y, momentos después, cuando fue a reportar a la cocina el mal estado de los alimentos, se le volcó la caja de pollo frito y quedó en evidencia una cucaracha muerta.

Foto: Cheshirelive

“Me hizo sentir enferma pensar en eso, porque ya habíamos comido algo de la caja”, afirmó la joven de 21 años.

Stubbs puso inmediatamente la queja con la cadena de restaurantes y prometió no volver a comer allí.

Foto: Cheshirelive

Por su parte, una portavoz del establecimiento indicó que, desde el incidente, “hemos tenido una inspección completa de una compañía independiente de control de plagas y de la Oficina de Salud Ambiental que no han encontrado problemas en nuestro restaurante”.

La trabajadora del local también lamentó la desagradable experiencia de Lucy.