Es “pura paja” que llegó avión con ayuda humanitaria a Venezuela, afirmó Diosdado Cabello

En Puerto Rico, sin embargo, afirman que la aeronave, cargada con medicina para pacientes oncológicos y pediátricos, sí salió al país suramericano.

“Aquí en Venezuela vuelve nuevamente la derecha a engañar a su gente. Desde CNN, desde grandes medios, a decir que aterrizó un avión en Venezuela desde Puerto Rico, ¡pura paja! Nuestro suelo y nuestro cielo están absolutamente seguros gracias a la acción de nuestro pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, afirmó Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente.

No obstante, Luis Rivera Marín, secretario de Estado de Puerto Rico, dijo que la aeronave ya salió de San Juan, pero no dio detalles sobre la ruta que tomó porque

“comprometería la seguridad de quienes la transportan y quienes lo recibirán. Está en vía, ya salió esa ayuda”.

Enfatizó en que el transporte de esta mercancía requiere un "grado de confidencialidad riguroso para que la carga sea liberada sin problemas".

"Todos hemos visto los bloqueos que Maduro ha puesto para entorpecer que esta ayuda llegue a Venezuela. Nosotros queremos asegurar que esos medicamentos y esos alimentos lleguen a los hospitales y a quienes tienen que llegar. Una vez la carga sea liberada y haya llegado a las organizaciones sin fines de lucro, completaremos la misión", agregó.

El funcionario recordó que esta ayuda humanitaria es producto del compromiso que hizo el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, desde el pasado mes de octubre cuando visitó Puerto Rico el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma.

Asimismo, Rivera indicó que continúa la recolección de donaciones en el Centro de Convenciones de San Juan.

"Hemos estado, y seguimos al lado de todos los venezolanos que anhelan una Venezuela de paz, de verdadera libertad, una Venezuela democrática, una Venezuela donde se respire estabilidad y donde no se abuse despiadadamente de sus ciudadanos", concluyó Rivera.

En su entrevista desde San Juan para CNN en Español, Rivera dijo inicialmente que Puerto Rico "con la planificación que hemos tenido y la ayuda de los coordinadores" designados por Guaidó, "hemos podido identificar algunas ventanas y este cargamento llegó".

"Está llegando a quien le tiene que llegar", afirmó, sin especificar donde exactamente.

Con base en la Constitución venezolana, Guaidó se proclamó el pasado 23 de enero como mandatario encargado de Venezuela, al considerar que Nicolás Maduro "usurpa" la Presidencia desde que asumió para un segundo periodo tras unas elecciones consideradas como fraudulentas por buena parte de la Comunidad Internacional.

