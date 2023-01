“Es un presidente ilegitimo”: magistrado que escapó de Venezuela sobre inminente posesión de Maduro

Christian Zerpa asegura que en su país la disidencia se paga con cárcel e incluso con la vida. Aumenta la presión sobre el mandatario del vecino país.

Zerpa era hasta hace poco magistrado de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pero decidió huir a EE. UU. con toda su familia porque, a su juicio, se cometerá una tremenda ilegalidad el próximo 10 de enero cuando Maduro asuma un nuevo mandato.

“A partir del 10 de enero es un presidente ilegitimo; las elecciones, en las que él dice que supuestamente gano, no fueron unas elecciones libres ni competitivas”, sostiene el togado.

Además, se atreve a denunciar cómo se dictan órdenes desde Miraflores hacia el máximo tribunal.

Entretanto, Nicolás Maduro aseguró que la juramentación ocurrirá “llueva, truene o relampagueé”.

Y es que en su artículo 231, la Constitución de Venezuela establece que el presidente debe juramentarse ante la Asamblea Nacional, pero el gobierno insiste en el desacato de este poder y ha decidido acudir al Tribunal Supremo de Justicia.

Maduro, además, volvió a arremeter contra el presidente Iván Duque y lo llamó “pelele del imperialismo”.

Anuncio de Perú

Perú se convirtió este lunes en el primer país en prohibir el ingreso al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a los integrantes de la cúpula de su gobierno, así como sus transferencias bancarias, en cumplimiento de los acuerdos del Grupo de Lima.

"Vamos a dirigir una comunicación esta mañana a la Superintendencia de Migraciones, con un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país", dijo el canciller peruano, Néstor Popolizio, a la radio local RPP, y añadió que la medida entrará en vigor inmediatamente.

El gobierno peruano entregará esa información, además, a "entidades que tienen la posibilidad de controlar todo el manejo o transferencias bancarias de este grupo", agregó el alto funcionario.

Un nuevo mandato

El jueves, Nicolás Maduro inicia un nuevo mandato que se deriva de unas cuestionadas elecciones que varios países del mundo, incluido Colombia, no reconocen.

Pero más allá de eso, el gobierno actual arrastra una crisis que ha tocado todos los frentes: falta de medicamentos, hambruna y racionamientos de servicios básicos como el agua.

En Caracas, por ejemplo, se ve gente hurgando entre la basura para buscar algo de comer.

Y al hablar del salario mínimo, la situación tampoco mejora. Se ubica en 4.500 bolívares, lo que equivale a siete dólares, según la tasa de cambio oficial. Apenas alcanza para dos kilos de carne.

La inflación, estimada en 1.350.000% en 2018, está proyectada en 10.000.000% para el 2019, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,

Analistas, además, advierten que el agravamiento de la crisis económica y social llegó acompañado de un aumento en la persecución política y en el cierre de los espacios de expresión de quienes se oponen al proyecto chavista.

Detenciones de líderes o la persecución para inhabilitarlos, dieron paso, dicen organizaciones de derechos humanos, a torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones.

