“No sé con quién me casé”: habla el esposo y presunto asesino de la cantante Yrma Lydya

En las últimas horas se conocieron las declaraciones de Jesús Hernández Alcocer, el esposo de Yrma Lydya, cantante que fue asesinada a tiros en México . El hombre de 79 años, que se encuentra en prisión por ser señalado del crimen, aseguró que tiene muchas dudas sobre la relación que sostuvo con la joven.

“Sé que hablar de un muerto está mal, se les debe recordar por todo lo bueno que hicieron, pero yo no sé con quién me casé. No sé si ese era su nombre. Me he encontrado con una persona que no existía. Si hablo de ella es tratando de averiguar quién era”, indicó Hernández Alcocer a medios de comunicación de ese país.

Además, puso en conocimiento público varias situaciones que ocurrieron con la joven de 21 años: “Me casé con ella sin haberla besado nunca. Fui yo quien le pidió el divorcio, ya no estaba a gusto con sus escapadas, arbitrariedades y todo lo que me robaba. Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas”.

Concluyó recalcando que existen varios misterios que quisiera esclarecer: “Existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares, en fin, ella es un fantasma”.