“Es una patada a la mesa de negociación”: gobierno de Maduro ante bloqueo económico de EE. UU.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo también que, a pesar del bloqueo total de activos, mantendrán las conversaciones.

En una rueda de prensa, acompañada de otros ministros del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez sostuvo que la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, "está pateando la mesa de diálogo" entre el chavismo y la oposición, que ya suma tres rondas en Barbados con el auspicio de Noruega.

"La instrucción del presidente Nicolás Maduro ha sido mantenernos a toda costa en esta mesa de negociación a favor del diálogo y del encuentro", manifestó.

Comparó la situación actual con el fallido diálogo que se dio en República Dominicana en 2017 y se preguntó si había "un mensaje" o "algún tipo de mandato" para que la oposición se levante de la mesa de diálogo en Barbados.

La funcionaria consideró que las medidas de la Administración Trump, que calificó como "agresión ilegítima", no solo repercuten sobre los entes públicos, sino que afectan a "todo el pueblo venezolano", a las empresas privadas y a los aliados del Gobierno de Maduro.

En contexto:

Donald Trump ordena congelar todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos

Rodríguez consideró, además, que este "bloqueo criminal" constituye "una violación masiva de los derechos humanos", puesto que no discriminan "quiénes van a ser afectados".

"Vamos a derrotar estas agresiones ilícitas que han llevado al extremo ridículo al Gobierno del señor Trump", afirmó, al tiempo que dijo que EE. UU. "tiene que terminar de entender que no gobiernan al mundo".

En su declaración Rodríguez dijo que el bloqueo de la Administración estadounidense se anuncia "curiosamente" el lunes y se preguntó si con ello Trump busca "tapar la terrible situación interna" tras las matanzas de Texas y Ohio, que dejaron al menos 31 muertos y decenas de heridos el pasado fin de semana.

Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante obtuvo la reelección en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores.

En respuesta, el líder del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de 50 naciones, con Estados Unidos a la cabeza.