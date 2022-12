“Es una porquería de periódico”: Trump arremete contra el New York Times

Donald Trump, claramente enojado por los reportes de prensa que dicen que está deprimido y de mal humor por sus poco favorables perspectivas presidenciales, hizo algunos de sus más agudos ataques contra la prensa.

"No compito contra la deshonesta Hillary Clinton", dijo el candidato republicano en un discurso en Fairfield, Connecticut, "estoy compitiendo contra la prensa deshonesta".

Trump parece particularmente disgustado con un artículo del The New York Times, que cita a una fuente anónima cercana al candidato, diciendo que en privado "frecuentemente está de mal humor y es huraño".

Republicanos cercanos a su campaña fueron citados señalando que Trump ha estado "exhausto, frustrado y desconcertado" por el rumbo del proceso político.

El magnate inmobiliario respondió el domingo en un twitter: "Mis eventos de campaña no son cubiertos apropiadamente por la prensa. Ellos nunca hablan del mensaje real y nunca muestran el tamaño del entusiasmo de la multitud".

Trump se ha quejado por meses de la cobertura mediática que recibe.

Las acreditaciones de una larga lista de medios de comunicación -como The New York Times, Buzzfeed, Político y Washington Post- les han sido retiradas, mientras que el magnate ha dicho que si llega a ser presidente será más fácil demandar a los medios por sus publicaciones.

Pero el monitoreo de los medios dice que el aspirante republicano a la Casa Blanca ha recibido una cobertura más amplia que cualquier otro candidato en años.

Paul Manafort, jefe de campaña de Trump, también arremetió contra los medios durante una aparición el domingo en CNN.

"Contrario a lo que dice la historia sin fuentes de The New York Times, la campaña está avanzando y muy fuerte", dijo. "Nosotros recolectamos más de 132 millones (de dólares) en los últimos dos meses".

Hizo notar que Trump ha visitado repetidamente estados claves como Pensilvania, Ohio y Florida y ha logrado "tener gran atracción en esos estados".