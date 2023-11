Escabroso caso de abuso sexual: padre obligó a su hija a embriagarse y la violó

Un hombre tailandés fue capturado por las autoridades tras ser señalado como responsable del abuso sexual de su propia hija , una menor de 12 años. Se cree que el detenido también agredió sexualmente a su primogénita de 15 años.



En otras noticias: Dos padres fueron enviados a la cárcel tras ser señalados de haber abusado de sus hijas

De acuerdo con el medio tailandés Thaiger, los casos de abuso sexual fueron denunciados por un tío de las menores, quien, aunque buscó a la madre de las niñas, no obtuvo su apoyo.

El denunciante, identificado como Noom, dijo que Bee, su sobrina de 12 años, le manifestó el pasado 28 de octubre de 2023 que no quería quedarse con su padre y, tras un diálogo, ella le confesó que el día anterior su progenitor la había obligado a beber alcohol y ver pornografía antes de violarla.

Tras la revelación, el hombre llevó a su sobrina a un centro médico, donde se demostró que había sido víctima de un abuso sexual.

Al conocer esto, intentó contactarse con la madre de la menor, pero esta decidió ignorar sus llamados, por lo cual él decidió poner la respectiva denuncia en la comisaría de Din Daeng. En medio del proceso, la madre de Bee la contactó para que abandonara el caso a cambio de unos terrenos.

Publicidad

Noom afirmó que creía que la madre de la menor la había llevado a vivir con ella para tener una relación poligámica y que la hermana mayor de Bee también había sido abusada.

El sujeto señalado como el presunto abusador se entregó a las autoridades este jueves, 16 de noviembre de 2023, admitiendo haber violado a su hija menor, pero desmintiendo la agresión a su hija mayor.

La madre de la menor aseguró saber de la violación y dijo que su esposo había dicho que su hija lo había besado y no pudo controlarse, pero que no denunció los hechos porque no quería que arrestaran a su esposo, puesto que este era el proveedor de su hogar.

Publicidad

Por los hechos, el confeso abusador ahora podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión y una millonaria multa por violar a una menor de 13 años que es su descendiente.

El caso generó repudió entre la población, que señaló que, a pesar de lo confuso del caso, merecía una pena ejemplar para los padres de la menor.

"Sinceramente espero que tanto la madre, que encubrió este repugnante crimen, como el padre, que lo perpetró, reciban largas sentencias de prisión", comentó un usuario de redes sociales.



Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia