Escabroso hallazgo: encuentran fosa común con al menos 166 cadáveres en México

Además, habían 200 prendas, 144 identificaciones y otros artículos. Los restos tendrían dos años de antigüedad.

Una fosa clandestina con al menos 166 cadáveres fue localizada en el estado mexicano de Veracruz (este), uno de los más violentos por la presencia de cárteles de las drogas y donde en 2016 fue encontrado un sitio con 295 cuerpos enterrados por criminales.

La fosa está en la zona central del estado de Veracruz, que se extiende sobre una amplia franja del Golfo de México, pero el fiscal estatal, Jorge Winckler, rechazó detallar la ubicación exacta "por seguridad del personal que sigue trabajando en el área".

Además de los "restos de al menos 166 personas" localizados, se encontraron 200 prendas de vestir, 144 identificaciones personales y diversos artículos, dijo en el fiscal en un mensaje a la prensa.

"Del análisis antropológico de los hallazgos, es posible determinar que se traten de inhumaciones clandestinas de al menos dos años de antigüedad", señala un comunicado de la fiscalía.

La entidad persigue a una red de exfuncionarios estatales involucrados en casos de desapariciones forzadas durante la administración del encarcelado exgobernador Javier Duarte (2010-2016), a quien se le juzga por delitos de corrupción pero que también ha sido acusado por la fiscalía veracruzana por las desapariciones.

Esta fosa fue ubicada a principios de agosto luego de trabajos de investigación y denuncias ante la fiscalía especializada en casos de personas desaparecidas.

Además, se obtuvo el testimonio de una persona, no identificada por las autoridades, quien dijo que en el sitio "habrían sido inhumados de manera clandestina cientos de personas", según la nota de la fiscalía.

Los trabajos para localizar los cuerpos iniciaron el 8 de agosto con el uso de "drones, geo radares y sondas de búsqueda", añade el documento.

En imágenes de la fiscalía se observa un amplio terreno cubierto de espesa vegetación y a personal forense, vistiendo un mono blanco y portando guantes, trabajando en las excavaciones.

Según la fiscalía, hasta el momento se han localizado 32 entierros y se han recuperado 166 cráneos. En un solo punto fueron enterrados varios cuerpos.

En busca de desaparecidos

El 16 de agosto, el colectivo Solecito, integrado por familiares de personas desaparecidas en Veracruz, denunció la posible existencia de una fosa clandestina en la que podría haber 500 cuerpos.

Rosalía Castro Toss, vocera de Solecito, dijo en esa ocasión que de manera anónima la organización recibió un mapa en el que "nos indicaron que hay más de 500 cuerpos".

Las autoridades no han dicho si ésta es la fosa hallada este jueves.

En 2016, a unos kilómetros del lugar señalado por Solecito, fue localizada una fosa con 295 cadáveres enterrados clandestinamente por criminales.

Este sitio es conocido como colinas de Santa Fe y se localiza en un suburbio del puerto de Veracruz, uno de los más importantes para el comercio en México.

Veracruz es uno de los más golpeados por el crimen organizado y uno de los que registra mayores casos de personas desaparecidas.

En otras zonas de México se han localizado en los últimos años numerosas fosas clandestinas, algunas de ellas con cuerpos que se cuentan por cientos.

Según cifras oficiales, más de 37.000 personas están reportadas como desaparecidas en México.

Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas, la violencia en México se ha recrudecido y suman más de 200.000 asesinatos, según cifras oficiales que no detallan sin embargo cuántos estarían relacionados con el crimen organizado.