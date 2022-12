Escándalo de abuso sexual a niños provocó la renuncia de alcalde de Seattle

"Aunque las acusaciones contra mí no son verdad, es importante que mis asuntos personales no afecten la capacidad del gobierno de la ciudad", dijo Ed Murray.

"Me queda claro que ante los más recientes reportes de prensa es mejor que dé un paso al lado. A la gente de esta especial ciudad y a mi equipo, siento mucho esta situación tan dolorosa", explicó el alcalde de 62 años, abiertamente homosexual.

El diario The Seattle Times publicó el martes la más reciente de las denuncias: un primo de Murray -Joseph Dyer- aseguró que con 13 años fue forzado por el alcalde a tener sexo cuando compartían un cuarto en Nueva York a mediados de los setenta.

Con Dyer, hoy con 54, suman cinco las supuestas víctimas de abuso sexual, una de ellas, en corte por "prostitución infantil".

Aparentemente, ofreció dinero a un joven de 15 años por sexo a finales de los ochenta.

Alcalde desde enero de 2014, Murray desistió de la reelección por estos escándalos.

"Me siento victorioso, pero triste que haya requerido que saliera otra víctima para que renunciara. Me pregunto cuántas víctimas hay por ahí", dijo en un comunicado otra de las presuntas víctimas, Lloyd Anderson, citado por The Seattle Times.

Antes de ser alcalde fue miembro en la asamblea legislativa del estado de Washington (noroeste) por 19 años, tiempo durante el cual lideró la campaña para legalizar el matrimonio del mismo sexo.

Está casado desde 2013 con su pareja de hace más de dos décadas.

El jefe del concejo municipal, Bruce Harrell, asumirá el cargo de forma interina.