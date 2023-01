Escándalo de abusos sexuales ahora llega a la principal Iglesia protestante de EE. UU.

Medios de Texas revelaron más de 400 casos al interior de la Southern Baptist Convention e involucra pastores, voluntarios y educadores en dos décadas.

Los diarios Houston Chronicle y San Antonio Express News investigaron durante seis meses esta red de 47.000 iglesias e instituciones evangélicas que tiene más de quince millones de miembros, especialmente en el sur de ese país.

Sus revelaciones en una serie de artículos publicados desde el domingo son abrumadoras.

Desde 1998, al menos 380 miembros del clero de la Southern Baptist Convention (SBC), que no hacen voto de celibato, han sido acusados de haber abusado sexualmente de más de 700 personas, en su mayoría menores, según concluyeron los periodistas.

De acuerdo con la revisión de miles de documentos judiciales, 220 pastores y voluntarios han sido condenados por hechos que van desde la posesión de imágenes de pedofilia hasta la violación, y docenas de casos siguen aún en los tribunales.

Probablemente hay otros casos, reconocieron representantes de SBC al hacer un llamado a las víctimas para que se presenten ante la justicia. "Es hora de llorar y arrepentirse, los cambios están llegando", dijo en Twitter el presidente de la convención, J.D. Greear.

El Comité Ejecutivo de SBC aprovechará una reunión programada para la próxima semana para "revisar un estudio encargado el verano pasado sobre el tema", dijo el martes a la AFP uno de sus voceros, Roger Oldham.

No hay excusa

Tal como lo hicieran los investigadores del Boston Globe en 2002 al destapar un gran escándalo en el clero católico -que fue llevado a la pantalla grande en la película ‘Spotlight’-, ambos diarios implican a los responsables de esta Iglesia evangélica también conocida como Convención Bautista del Sur, acusados de no haber actuado para atajar el problema.

Según ellos, en 2007 las víctimas propusieron una lista de medidas para prevenir nuevos abusos, como la creación de un registro de los pastores involucrados. Pero los dirigentes de la Southern Baptist Convention se opusieron argumentando la independencia de las distintas iglesias que conforman su doctrina, vinculadas entre ellas solo por un acuerdo de "cooperación" y muy cautelosas con respecto a su autonomía.

"Cada congregación dirige sus propios asuntos, no hay obispo, nadie supervisa", dijo el martes a la Russell Moore, un responsable de la SBC. "Pero la gente no puede utilizar la autonomía de las iglesias como excusa", reconoció.

Al menos 35 pastores, voluntarios y educadores han podido así pasar de una iglesia a otra a pesar de sus antecedentes, según la investigación de los diarios.

Por ejemplo, un pastor de Illinois, Leslie Mason, condenado en 2003 por dos agresiones sexuales, comenzó a predicar lejos de ese lugar después de cumplir su condena de prisión, sostienen los periodistas.

Otro pastor, Doug Myers, fue a trabajar a Florida después de ser sospechoso de conducta inapropiada hacia los niños de Alabama a principios de la década de 2000. Luego agredió a un niño de once años y finalmente fue condenado en 2007.

"Depredadores"

Algunas veces las iglesias conocían su pasado, pero tuvieron una visión "horrible del perdón" que significaba "dar a estos depredadores una segunda oportunidad", dijo Moore. En otras ocasiones, no tenían idea de sus antecedentes.

La Southern Baptist Convention ofrece a sus iglesias verificar los antecedentes penales de quienes deseen ingresar a su servicio. Desde 2009 se han realizado 320.000 verificaciones, pero solo revisaban las condenas y no las sospechas, explican los dos diarios.

Su investigación fue bien recibida por la asociación de víctimas de curas pedófilos SNAP, que exhortó al sistema judicial a hacerse cargo del tema para garantizar que los acusados de agresión "queden fuera de cualquier posición que les permita dañar a otros".

Tras la publicación en el verano boreal de 2018 de un informe sobre los abusos cometidos en la Iglesia católica de Pensilvania, la justicia federal y la de unos 20 estados iniciaron investigaciones que comenzaron por buscar en los archivos de la diócesis.

El martes ningún fiscal se había pronunciado todavía sobre posibles investigaciones dentro de la Convención Bautista del Sur.

Está previsto que el último artículo del Houston Chronicle y del San Antonio Express-News se publique el miércoles.