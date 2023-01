Escándalo de violación obliga a cancelar reconocido reality show

Una participante asegura que un hombre en competencia es directamente responsable de que la violaran.

Esta revelación de Erica Denae Meshke sacude al canal ABC, donde se emite ‘The Proposal’, un programa de citas emitido en EE. UU.

De acuerdo con la mujer, esconder la información por varios meses “le ha hecho perder el sueño, relaciones, autoestima y confianza”.

Por eso decidió contar su historia a través de redes sociales, convencida de que “lo más efectivo para que estos depredadores paren es hablando acerca de eso”.

Erica cuenta que se citó con el ahora participante de ‘Proposal’ usando Tinder, una aplicación para concretar encuentros con personas desconocidas.

Al llegar a la cita, este hombre, identificado como Michael Friday, se encontraba con otros dos de “cincuenta y pico”.

Su reunión tuvo lugar en el lobby de un complejo de apartamentos en Diamond Tower.

“Me sirvieron un trago y luego me quedé sola con los otros dos tipos mayores. El hombre original nunca regresó, a pesar de que lo llamé y le escribí. Sus amigos me dijeron que iba a volver pronto. Entonces, esperé. Me tomé otra bebida”, dice.

Continúa: “Uno de los hombres me llevó a un apartamento que tenían en el edificio y las cosas que soporté en las siguientes cinco horas son indescriptibles. Después de todo, me amenazó, me dijo que era poderoso y me encontraría si le decía a alguien lo que me hizo”.

Erica señala que, en una oportunidad, confrontó a Friday por su papel en lo que le sucedió y lo describe como “un hombre con cara bonita que es usada para llevar a chicas a situaciones inseguras”.

Cientos se solidarizaron con su denuncia y criticaron a ABC, cadena propiedad de Disney.

A raíz del caso, el show fue aplazado “mientras se revisa esta situación”.