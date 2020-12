Escándalo en la Casa Blanca: investigan presuntos sobornos a cambio de un indulto presidencial

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando una trama de sobornos para lograr un indulto presidencial, según un documento judicial publicado este martes.

El texto, en el que se discute la legalidad de registrar comunicaciones y dispositivos electrónicos particulares, entre ellos los de abogados, tiene muchos tachones y toda la información que permite identificar a individuos está oculta.

Pero se refiere a "una trama secreta" para presionar a "funcionarios de alto rango de la Casa Blanca" para lograr "un indulto o un aplazamiento de condena" para una persona a la que no se nombra.

El plan, investigado al menos desde agosto, incluía al parecer a miembros de grupos de presión, abogados, un adinerado donante en campañas políticas y una persona que está en prisión y espera lograr la ayuda presidencial.

Los miembros de la trama contactaron con los funcionarios de la Casa Blanca para pedirles ayuda, recordando las "cuantiosas contribuciones en campañas pasadas" y anticipando "cuantiosas contribuciones políticas" en el futuro por parte de un donante, según el documento judicial.

El texto sugiere que el donante hace la oferta en nombre de la persona que busca el perdón presidencial.

Publicidad

No indica, sin embargo, cuándo tuvieron lugar esos intentos de soborno y, en las partes que no han sido tachadas, no se hace referencia al presidente Donald Trump ni a su campaña.

La noticia se conoce en un momento en el que los medios especulan sobre la posibilidad de que Trump indulte a más personas , después de conceder el perdón presidencial a su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, el miércoles pasado.

Trump ha indultado o reducido las condenas de varios aliados políticos, entre ellos su consejero de campaña Roger Stone, el controvertido exsheriff de Arizona Joe Arpaio y el activista republicano Dinesh D'Souza.

El New York Times informó que Trump se plantea conceder indultos de manera preventiva a su abogado, Rudy Giuliani, sus tres hijos mayores y su yerno y asesor, Jared Kushner

Más noticias sobre Estados Unidos: