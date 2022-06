Escándalo por pareja que se grabó teniendo relaciones en un cementerio

En Buenos Aires, Argentina , se generó una gran polémica después de que una pareja de jóvenes se grabó teniendo relaciones sexuales en un cementerio. El hecho causó indignación en vecinos del sector, incluso hubo una denuncia contra los presuntos responsables.

Según varios medios argentinos, el video pornográfico fue protagonizado por la actriz Niquui Salazar, quien grabó esta escena en 2021 y la compartió en algunas plataformas en las que vende su contenido. Sin embargo, no fue hasta este año que creció el escándalo y un usuario en Facebook dio a conocer el caso.

La grabación llegó a ser vista por Cristian Aljanati, padre de un menor que falleció en 2015 y cuya tumba se observa en el video íntimo. El hombre emprendió acciones legales contra la pareja, que también tocó otras lápidas y flores del lugar.

"Vi la primera parte, no lo pude terminar, no tengo ese fetiche, me dio repulsión", dijo Aljanati para el medio Todo Noticias . El hombre también relató que en 2021 hubo un robo en la tumba de su hijo y cree que esta pareja podría ser la culpable. "Vamos contra los que hicieron este video. Ellos serán responsables de lo que pasó. Los culpables también son los cuidadores del cementerio. Creo que hubo complicidad", reclamó.

Por su parte, las autoridades de dicho municipio comentaron para el diario La Nación lo siguiente: "El video se subió hace siete meses, antes de que asumiéramos (...) Los funcionarios a cargo del cementerio venían trabajando mal y, al mes que llegamos, fueron reemplazados. Como las autoridades del cementerio fueron removidas dejamos que investigue la justicia y determine cómo seguir".

Finalmente y tras la denuncia, la grabación fue eliminada de todas las plataformas en línea.