Escasean los huevos en Venezuela porque Gobierno ordenó bajar su precio

“No hay huevo, no hay harina, no hay pollo, no hay leche, no hay nada. Estamos desde las ocho de la mañana haciendo cola”, comentó Éver Ariza, uno de los miles de venezolanos que pasan horas haciendo filas para obtener artículos escasos.

Esa lucha diaria, junto con la inflación galopante y una de las tasas de homicidios más altas del mundo, consume gran parte del tiempo de los ciudadanos.

El gremio de la panadería instó al Gobierno a revisar los precios fijados, pues requieren de 1,1 millones de cajas de huevos mensuales para su producción.

Mientras, al sector avícola le cuesta comercializar los huevos por debajo de los costos de producción.