Escasez de combustible en Venezuela para camiones y buses sigue generando colas y molestias

La gasolina para vehículos ya empezó a distribuirse en las estaciones de servicio de Caracas, pero el diésel aún es difícil de encontrar.

Un país petrolero con dificultades en el acceso al combustible. Así está Venezuela.

El precio de la gasolina es otro problema para los venezolanos. Es tan bajo con respecto a la inflación del resto de los productos, que los ingresos que genera no cubren ni siquiera la calidad del servicio.

“Yo creo que deberíamos sincerarlo, porque realmente es un subsidio que nos afecta a todos a la larga. No me parece que sea tan económico, prácticamente deberían sincerar esos precios y que funcionen para algo, no sólo que se lo agarre el gobierno”, dice el conductor Diego Pedroza.

Un camión que transporte 25.000 litros de gasolina de 91 octanos se podría pagar con un sólo dólar a precio del mercado paralelo.

Los conductores en general coinciden en estar dispuestos a pagar más por el precio de la gasolina con la condición de que el servicio de distribución mejore en todo el país.

