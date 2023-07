Escuela recibió millonaria multa luego de que un niño se prendiera en fuego durante obra de teatro

La escuela donde un niño de siete años fue incendiado accidentalmente durante una obra de teatro navideña, recibió una millonaria multa, por un valor de 35.000 libras esterlinas, por parte del Ejecutivo de Salud y Seguridad.



Los hechos se presentaron en la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, en el municipio de Croydon, al sur de Londres, cuando los estudiantes de una primaria católica protagonizaban una obra de teatro, en el marco de los villancicos navideños, en diciembre de 2019.

En ese entonces, un niño de siete años vestía un disfraz de oveja hecho de algodón cuando un compañero de la obra, que sostenía una vela encendida en un vaso plástico, se tropezó y accidentalmente le prendió fuego a su traje. Tras el accidente, Noel Campbell, exdirector de la escuela ST. Thomas Becket, corrió junto con otro adulto para rescatar al niño de las llamas, quemándose las manos en el intento.

El menor, que ahora tiene 10 años, fue trasladado en avión a un hospital, con quemaduras que cubrían la mitad de su cuerpo, incluyendo el cuello, la cara, el torso y los brazos. En la audiencia que se realizó para determinar la responsabilidad de la escuela, los padres del niño señalaron que, después de presenciar el incidente, quedaron con lesiones psiquiátricas permanentes.

Por este motivo, cada uno de los padres, que prefieren mantener el anonimato, demandó por separado a la escuela frente al Tribunal Superior. Según relató el diario local Mirror, “el padre del niño ha reclamado más de 100.000 libras esterlinas, mientras que su madre ha pedido 50.000 libras esterlinas por sus lesiones personales”.

Después de una semana de juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, un jurado condenó a la escuela por no garantizar la salud y la seguridad de las personas que trabajan en ella. En este sentido, el juez Phillip Bartle le impuso al recinto educativo una multa de 35.000 libras esterlinas y deberá pagar costos adicionales por un valor de 25.970 libras esterlinas.



“La escuela no evaluó adecuadamente el riesgo involucrado y no tomó medidas prácticas razonables para reducir el riesgo involucrado. No pensaron en el riesgo de prender fuego a la ropa de un niño. Las condiciones no eran ni adecuadas ni suficientes para encender velas, había 60 niños paseando con 60 llamas sin protección”.