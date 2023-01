Escuelas en Francia cambiarían los términos ‘padre’ y ‘madre’ en formularios por no ser incluyentes

En reemplazo estarían ‘progenitor 1’ y ‘progenitor 2’. Según el partido que hizo la propuesta, se busca respetar la diversidad familiar.

El partido político República en Marcha explicó que la norma integra a las familias homoparentales a la constitución. Según la representante Valérie Petit, “los tutores de un niño ya no pueden ser etiquetados como ‘madre’ y ‘padre’ en los documentos oficiales de la escuela, sino ‘progenitor 1’ y ‘progenitor 2’”.

Para respaldar la ley, han argumentado que dichos términos tradicionales conservados en documentos de colegios, como autorizaciones para excursiones, no tienen en cuenta la ley del matrimonio gay aprobada recientemente.

A pesar de ser una norma incluyente, las críticas fueron inmediatas, pues los grupos conservadores objetaron que la aplicación de esta norma “deshumaniza” la paternidad y que podría ocasionar conflictos al intentar definir qué progenitor debería ser catalogado como el 1 o el 2.

Por su parte, el parlamentario conservador Xavier Breton manifestó que no es un modelo pasado de moda, ya que el 95% de los matrimonios actuales se dan entre parejas heterosexuales.

El también republicano, Fabien Di Filippo denunció que es una “ideología aterradora” que pretende eliminar los puntos de referencia relativos a la familia por medio de un “igualitarismo ilimitado”.

En cuanto a la iglesia, el Obispo auxiliar Bruno Feillet expresó que la naturaleza de esta enmienda es ridícula y que por lo tanto hace un llamado al “sentido común”.