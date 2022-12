Escupen a excandidato presidencial chileno en medio de las elecciones

El Gobierno y la oposición chilena lamentaron el ataque sufrido contra el excandidato conservador Pablo Longueira, cuando después de sufragar en la segunda vuelta presidencial fue escupido e insultado por una mujer. "Es lamentable y condenable, podemos tener muchas diferencias políticas, pero no es válida la agresión", sostuvo la ministra vocera del Ejecutivo, Cecilia Pérez.

Pérez criticó también el actuar de la excandidata presidencial Roxana Miranda, quien festejó el ataque en contra de Longueira, quien se retiró hace cinco meses de la carrera presidencial a causa de una enfermedad.

"Es incomprensible en un liderazgo político la celebración. Los liderazgos políticos responsables lo que hacen es condenar y lamentar. No puede ser que en Chile, existiendo la posibilidad legítima de expresar las diferencias, lo hagan a través de la agresión, de la descalificación o violencia", enfatizó la portavoz.

Dijo a los periodistas que "no es el camino que nuestro país necesita. Ya lo vivimos antes del 73 (en alusión a la Unidad Popular que lideró el presidente Salvador Allende) y terminó en muy mala situación para Chile con todo lo que se tuvo que vivir (aludiendo a la dictadura militar)", agregó.

"Lamento mucho lo que le sucedió a Pablo Longueira como a muchos otros y lamento que una candidata esté festejando eso", subrayó.

Por el incidente en esta jornada, Carabineros (Policía militarizada) detuvo a cuatro personas en las inmediaciones del colegio electoral donde sufragó Longueira, los que fueron trasladados a una comisaría de la institución.

Una de las detenidas por escupir e intentar agredir a Longueira justificó su actuar e incluso señaló que lo volvería a hacer.

"Mi motivación principal fue la violencia del sistema contra el pueblo. Lo volvería a hacer, es la única forma", señaló la mujer identificada solo como Marcela en declaraciones a Chilevisión.

La mujer sostuvo que el ataque fue "a título personal, no pertenecemos a ningún partido político" y anticipó que el próximo año volverán a manifestarse de la forma que estimen conveniente para criticar al "sistema que nos ataca".

En tanto, el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) también condenó la agresión de que fue objeto el excandidato de la derecha al señalar que "esto es muy grave".

"Mi solidaridad con Pablo Longueira, que es un tremendo hombre de Estado", añadió el exmandatario.

"El país se construye tendiendo puentes de encuentro. Estoy seguro de que la próxima presidenta de Chile buscará mecanismos de interlocución. Si uno tiene discrepancias, las manifiesta a través del voto", recalcó Ricardo Lagos al condenar el incidente.

Por su parte, la exmandataria y candidata presidencial de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, señaló respecto del incidente que "muchas otras veces han pasado cosas así y no me parece que (represente) un espíritu democrático".

"Yo espero que se siga desarrollando esta jornada electoral en tranquilidad y que todo el mundo tiene derecho a expresar en su voto a quienes apoyan y con el respeto a todos. Yo por lo menos, si soy electa, voy a ser la presidenta de todos los chilenos y por eso creo que el espíritu de unidad y democracia son esenciales en cada hecho, en cada momento, y también hoy día", apostilló.

Bachelet sufrió en carne propia un ataque similar durante su campaña, en mayo pasado, cuando un hombre le lanzó un escupitajo en la ciudad norteña de Arica.

El intendente (Gobernador) de la región metropolitana de Santiago, Juan Antonio Peribonio que también condenó el incidente en contra del excandidato conservador dijo a los periodistas que ya le ha pedido "a los abogados de la Intendencia que estudien las acciones judiciales que correspondan".

Este sábado, un tribunal chileno dictó prohibición de acercarse al presidente Sebastián Piñera a Catalina Castillo, una mujer de 29 años que días atrás le escupió durante el funeral de un sacerdote en Santiago.