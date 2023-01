“Ese Estado fallido no debe ir más”: así recibió el presidente de Ecuador a Juan Guaidó

"Estaremos atentos a las coordenadas que marque el pueblo venezolano”, recalcó Lenín Moreno, además de apoyo para una “transformación profunda”.

"Usted como su líder, usted como el adalid de esta cruzada de transformación profunda que necesita el pueblo venezolano", dijo Moreno al dar la bienvenida al líder de la oposición contra Maduro en la localidad costera de Salinas (suroeste).

El presidente interino de Venezuela llegó a Ecuador continuar una gira para reforzar sus apoyos. Antes estuvo en Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina.

"En esta gira muy importante que hemos realizado por nuestros países hermanos de Sudamérica no solo venimos a pedir ayuda" sino "también buscando libertad, democracia y un pedido de prosperidad y progreso para Venezuela", expresó Guaidó.

El líder venezolano señaló que Ecuador ha visto "en carne propia" la migración venezolana y llamó a "un cese de la usurpación y una transición pacífica en Venezuela", de donde han salido 2,7 millones de personas desde 2015 cuando inició la crisis política y económica en la nación petrolera, según la ONU.

Ecuador, junto a Colombia y Perú, es uno de los principales receptores de migrantes venezolanos. Quito estima que unas 250.000 personas de esa nacionalidad viven en territorio ecuatoriano, de ellos alrededor de 100.000 con visa.

"Ese Estado fallido, completamente fallido no debe ir más", manifestó Moreno, en referencia al gobierno del mandatario socialista Nicolás Maduro.

El gobernante ecuatoriano, que había invitado el pasado jueves a Guaidó a visitar su país, agregó: "Estamos en el camino de salir de ese abismo en el que nos había colocado este mal llamado socialismo del siglo XXI".

Guaidó viajó a Salinas acompañado de su esposa, Fabiana Rosales, y el embajador designado para Quito, René De Sola. Durante su visita a esa ciudad de la provincia de Santa Elena, recorrió junto a Moreno el malecón donde se tomó fotografías con algunas personas que acompañaron la caminata.

Guaidó tiene previsto dejar Ecuador el domingo alrededor de las 14:30 GMT, pero no se ha precisado cuál será su próximo destino.

Se espera que retorne el lunes a Venezuela, donde se mantiene la incertidumbre si será detenido por burlar la prohibición de salida del país.

