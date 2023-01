“Eso es como traer chatarra”: en El Salvador cuestionan donación de buses de Transmilenio

Hay empresarios que, incluso, consideran “sospechoso” que el concesionario SI99 no reciba pago por el envío de 80 vehículos a SITRAMMS.

“Estamos hablando de que no son buses nuevos, estamos hablando de buses usados a nuestro país”, recalcó Numan Salgado, diputado del Partido Gana sobre la donación de uno de los concesionarios de Transmilenio al sistema de transporte de su capital.

Y es que para políticos como Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, SITRAMMS es un “proyecto que todos sabemos que nació viciado. Eso es como traer chatarra”.

Algunos empresarios de El Salvador han puesto en duda la palabra donación y dicen que “resulta completamente sospechoso. Yo no he oído de empresas que les donen a otras empresas y peor cuando SI99 también es parte de SITRAMMS El Salvador”.

La empresa de transporte del país centroamericano cuenta actualmente con 37 buses, 23 de ellos articulados y 14 padrones.

Le puede interesar: Buses de Transmilenio que iban a ser chatarrizados fueron pintados para donarlos a otro país