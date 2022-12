España no pedirá perdón a Bolivia

Así lo dijo este viernes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en declaraciones a Televisión Española (TVE) después de que seis presidentes de la Unasur exigieran el pasado jueves a España, Francia, Italia y Portugal "disculpas públicas" por denegar el tránsito al avión de Morales.

"Nos dijeron que (Snowden) estaba dentro" del avión, agregó el ministro en referencia al extécnico estadounidense, quien es reclamado por espionaje en Estados Unidos y se encuentra en el aeropuerto moscovita de Sheremétrievo desde hace dos semanas.

A causa del cierre de varios espacios aéreos europeos, el avión del mandatario boliviano estuvo retenido trece horas en el aeropuerto de Viena ante el rumor de que iba a bordo Snowden.

El jefe de la diplomacia española aseguró que la actuación de los países europeos respecto al vuelo de Morales responde a que recibieron información -cuyo origen no precisó- de que el extécnico de la CIA estaba en el avión.

La reacción de los países europeos que tomaron medidas "acertadas o desacertadas" fue en función de los datos que les suministraron,y esos "estaban claros", reiteró García Margallo.

Apuntó que, en ese momento, no se podía verificar si era verdad o no y que, en caso de que Snowden hubiera estado en el avión, "nos hubiésemos encontrado con un conflicto importante" porque "no podíamos acceder a detenerlo o reenviarlo" a EEUU.

"Forma parte del secreto del sumario", respondió el ministro al ser preguntado si recibió o hizo alguna llamada a Estados Unidos.

García insistió en que España nunca negó ni bloqueó la escala del avión presidencial boliviano en la isla de Gran Canaria -que finalmente se produjo- ni cerró su espacio aéreo.

Al contrario, señaló, el Gobierno español "siempre" dio todas las autorizaciones para esa escala técnica en Canarias.