España rechaza escalada de “insultos” y “amenazas” de Nicolás Maduro

España llamó el miércoles a consultas a su embajador en Venezuela tras las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre un supuesto apoyo del país europeo a actividades terroristas contra su gobierno.

En tanto, el Congreso venezolano declaró persona no grata al expresidente español Felipe González y rechazó los pronunciamientos de legisladores de España, Colombia y Chile a favor de la liberación de dos opositores encarcelados.

El Ministerio de Exteriores español rechazó en un comunicado la "escalada de insultos, calumnias y amenazas dirigidas contra España y sus instituciones". El presidente venezolano había acusado el martes a su homólogo español Mariano Rajoy de apoyar a conspiradores nacionales y extranjeros que buscan derrocarlo. Maduro dijo que las élites españolas apoyan el terrorismo en Venezuela.

"Son especialmente intolerables las afirmaciones sobre un supuesto apoyo a actividades terroristas, que resultan particularmente ofensivas para un país como España que ha sufrido durante muchos años la lacra del terrorismo", añadió la cancillería.

España insistió en su deseo de mantener "las mejores relaciones posibles con el gobierno de Venezuela" y aseguró que iniciativas como la del Parlamento a favor de los opositores encarcelados son similares a las de otras instituciones latinoamericanas y europeas que han expresado su preocupación por la situación en Venezuela.

La llamada a consultas es el último capítulo de una serie de desencuentros diplomáticos entre Madrid y Caracas. Maduro retiró temporalmente a su embajador en España el año pasado y acusó al eje Madrid-Bogotá-Miami de intentar derrocarlo.

Rajoy eligió entonces el silencio y evitó responderle a Maduro, pero el gobierno español dio un giro a esa estrategia en las últimas semanas y se ha manifestado públicamente en defensa de algunos opositores venezolanos.

El Parlamento, con el apoyo del gobernante Partido Popular y el opositor Partido Socialista, emitió una moción a favor de la libertad de Leopoldo López y el expresidente González (1982-1996) se sumó al equipo de abogados que defiende a López y al alcalde de Caracas Antonio Ledezma, ambos encarcelados.

El Congreso venezolano declaró el martes a González persona no grata por estos hechos. Durante la sesión los diputados oficialistas también rechazaron los recientes pronunciamientos de las autoridades de España y los senados de Colombia, España y Chile a favor de López y Ledezma por considerarlos injerencistas, precisó a The Associated Press el diputado opositor Carlos Berrizbeitia.

González expresó que espera que el gobierno de Maduro no respalde la acción del congreso y lo declare persona no grata, lo que le impediría ingresar a Venezuela, y dijo a la emisora venezolana Unión Radio que tiene contemplado viajar a Caracas a mediados de mayo para visitar en la cárcel a López y Ledezma y acudir a sus juicios como asesor externo.

El exmandatario indicó que si las autoridades le prohíben el ingreso al país sudamericano seguirá actuando a favor de los opositores detenidos en las instancias internacionales que comprometen a Venezuela.

González y el expresidente José María Aznar (1996-2004) suscribieron junto a varios exmandatarios latinoamericanos una declaración pidiendo la excarcelación de los opositores. El documento fue presentado en vísperas de la Cumbre de las Américas en Panamá.

Las relaciones entre España y Venezuela han pasado por muchos altibajos en los últimos 16 años. Casos como el famoso "¡Por qué no te callas!" que el rey Juan Carlos le espetó al fallecido mandatario Hugo Chávez en 2007 enturbiaron las relaciones.

Pero más allá de encontronazos diplomáticos puntuales, ambos países mantuvieron una cooperación económica bastante estable.