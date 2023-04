Especialistas quedaron con la boca abierta tras descubrir el caso de una niña que tiene 81 dientes

La comunidad científica de Brasil quedó literalmente con la boca abierta tras conocer el caso de una niña de 11 años que tiene 81 dientes . La menor de edad, según los expertos, padece de una condición denominada hiperdoncia múltiple.

Precisamente, la hiperdoncia hace que los dientes broten en mayor cantidad y en diferentes lugares de la boca.

La protagonista de esta historia, teniendo en cuenta que es una niña, debería tener 28 dientes, pero después de una radiografía los especialistas descubrieron que tenía 81.

La Vanguardia reveló que 18 de estos dientes eran de leche, 32 permanentes y 31 múltiples. Precisamente, estos últimos son los que obedecen a la condición mencionada anteriormente.

Según portales dedicados a la salud bucal, este tipo de anomalía está asociada a condiciones como labio leporino o displasia cleidocraneal. Además, la hiperdoncia acarrea males como malposiciones dentales, espacios interdentales, problemas a la hora de masticar, riesgo de caries y patologías en las encías.

Según un equipo de especialistas que valoró el caso de esta niña, se trata de todo un reto clínico por la cantidad de dientes que deben ser extraídos y por las alteraciones que la hiperdoncia causó en su organismo.

Precisamente, el tratamiento de la menor de edad está a cargo de cirujanos orales, ortodoncistas, periodoncistas y prostodoncistas. Se espera que la intervención mejore la calidad de vida de la niña, sin dejar atrás el complemento estético.

Otros temas relacionados

En Toledo, un pueblo ubicado en Norte de Santander, vive Alicia Cañas con su hija. Ambas son conocidas en su comunidad por ser trabajadoras, amorosas y proactivas, pero también por ser las 'mujeres árbol’.

Tanto Alicia como Yurley, su hija, padecen ictiosis congénita, una enfermedad bastante rara. Se trata de un trastorno cutáneo que reseca la piel de las extremidades y la convierte en escamosa y de color marrón, similar a la corteza de un árbol.

En 2022, Alicia habló con Los Informantes , programa investigativo del Canal Caracol, sobre cómo era su día a día: “Es difícil en muchísimas cosas, es un reto para levantarme y luchar día a día. Es duro, pero a la vez un ejemplo para los demás. Me toca cada 2 meses ponerme a cortar, crece mucho y no puedo hacer las cosas o moverme. En los pies, para ponerme zapatos, me toca cortarme porque crece demasiado”.

Esta mujer, de 42 años, manifiesta tener dolor intenso y permanente, que no puede ser menguado ni curado, pues es una enfermedad que no tiene cura.

“A toda hora arde. Si da bastante sol, me pica; si da aire, me arde, se reseca la piel y se abre. Me acuerdo que mi mamá decía que yo nací hinchada y que lloraba muchísimo para vestirme. Me llevaron al hospital y le dijeron a mi mamá que era cochina. Me rasparon todo el cuerpo, de pies a cabeza. Decían que era una brujería que le hicieron a mi mamá”.