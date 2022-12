Espectacular fuga de Ledezma: burló 29 puestos policiales en Venezuela hasta llegar a Colombia

El alcalde de Caracas, quien tenía casa por cárcel, ingresó por Villa del Rosario, Norte de Santander. Desde Bogotá viajará a España.

"Es un esfuerzo en el que colaboró mucha gente, desde el guardia nacional que me reconoció (…) y me picó el ojo, o desde el militar. Muchos creen que son todos incondicionales, pero hay militares que sienten ahorita mucha vergüenza de no defender sus presillas como les corresponde", dijo Ledezma tras aterrizar en la capital colombiana.

Y recalcó que también le ayudaron estudiantes y "gente que tenía información oportuna que me alertaron y me convencieron prácticamente de que diera este paso".

Horas antes, en Cúcuta, el alcalde sostuvo: "Mi voz se une a la coral de voces de venezolanos que han pedido auxilio de Colombia".

La fuga de Ledezma se produjo luego de cumplir 1.002 días detenido en su vivienda.

"En la mañana del día de hoy ingresó al país, proveniente de Venezuela, el señor Antonio Ledezma, quien fuera el alcalde mayor del distrito metropolitano de Caracas hasta 2015. El señor Ledezma ingresó al territorio colombiano vía terrestre por el Puente Internacional Simón Bolívar, de la población de Villa del Rosario, e hizo su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades", indicó Migración Colombia en un comunicado

Ledezma, acusado de conspirar contra el régimen de Maduro, se enfrentaba a una condena de 16 años de cárcel que había pedido la Fiscalía en su contra.El burgomaestre fue detenido el 19 de febrero de 2015 acusado de una supuesta conspiración -aún en juicio- contra Maduro.

Dos meses después recibió casa por cárcel por motivos de salud, aunque en agosto pasado fue llevado a la prisión militar Ramo Verde, a las afueras de Caracas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le revocara la prisión domiciliaria, acusándolo de planear fugarse.

Ledezma regresó a su casa unos días más tarde.

El expresidente colombiano Andrés Pastrana, vía Twitter, celebró la huída del político venezolano.

