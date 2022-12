Esposa de Manuel Zelaya llama a movilización de protesta en Honduras

"Nuestra posición es inclaudicable, irrenunciable, mientras no se nos permita ingresar al sistema del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no vamos a acatar los resultados emitidos por este tribunal electoral", subrayó Castro en una comparecencia ante la prensa.

La también ex primera dama de Honduras dijo que comparecía cinco días después de las elecciones "para reiterar que hemos encontrado innumerables pruebas de la asquerosa y monstruosidad con la cual están robando a nuestro pueblo hondureño la Presidencia de la República".

"Desconocemos la legitimidad de cualquier gobierno que sea producto de este bochornoso asalto", agregó.

Antes de su mensaje, la secretaria de Actas del partido Libre, Ricci Moncada, presentó un informe sobre las inconsistencias que aseguran haber hallado en muchas actas electorales.

En el informe, Libre pide "que se proceda a la revisión y constatación acta por acta incorporada al sistema contra el resumen de resultados y las actas en físico de cada una de las 16.135 Mesas Electorales Receptoras (MER) en el nivel electivo presidencial y con la presencia de Libre, para lo cual debe procesarse el cien por ciento de las actas de conformidad con la ley".

También solicitó una "auditoría internacional postelectoral" para constatar y demostrar las vulnerabilidades, alteraciones y falsificaciones de documentos electorales y sus resultados de las elecciones del domingo pasado.

Los resultados oficiales preliminares del TSE, cuando se han escrutado alrededor del 80 por ciento de los votos, le da una ventaja de más de siete puntos a Juan Orlando Hernández, del gobernante Partido Nacional, contra Xiomara Castro.

Según el último informe preliminar del TSE, Hernández suma 36,49 % contra 28,78 de Castro, quien hoy dijo además que demostrarán "que el triunfo de Libre fue la voluntad del pueblo hondureño con sus votos del 24 de noviembre y este triunfo está siendo robado por quienes han convertido el sistema electoral en una farsa".

La candidata convocó a las bases de Libre para una movilización "pacífica" en Tegucigalpa, el próximo domingo.