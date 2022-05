Esposa del fiscal Marcelo Pecci dijo que los sicarios “fueron directo a él, a mí no me miraron”

La periodista Claudia Aguilera, esposa del asesinado fiscal Marcelo Pecci, habló con uno de sus colegas paraguayos, Óscar Lovera, al que autorizó dar detalles de su conversación sobre el crimen cometido en la isla de Barú, en Cartagena, donde la pareja pasaba su luna de miel.

El reportero del medio Unicanal aclaró que hablaba en su nombre, ya que ella le había expresado “que aún no está en condiciones de poder hablar”.

Publicidad

¿Qué pasó horas antes del asesinato de Marcelo Pecci?

La esposa del fiscal paraguayo le contó a su compañero que él había reservado unas sillas en la playa desde muy temprano para pasar las últimas horas de su luna de miel frente al mar. Hacia las once de la mañana, él se paró “para entrar a caminar ahí sobre el mar un poco”.

Cuando regresó, Marcelo Pecci “se sacudió un poco la tierra que tenía con la toalla y en ese momento ocurrió el ataque. Todo fue muy rápido, relata Claudia”, dijo su colega.

La mujer comentó que los sicarios llegaron en una moto acuática. El asesino “extendió el brazo directamente hacia el fiscal Marcelo Pecci, percutió tres veces el arma”, agregó Lovera.

“Uno de los disparos lo recibió en el cuello, otro en un costado. Él cae tendido al suelo”, le expresó la mujer en su relato.

Publicidad

Claudia Aguilera vio al homicida huyendo “y la gente intentó, cuenta ella, que los turistas que estaban ahí intentaron de alguna u otra manera reaccionar porque ella escuchó que muchos dijeron ‘¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos!’”, lo que hizo que el hombre volviera a disparar, “para cubrir la huida. Sube a la moto acuática y huyen finalmente, tomándose el tiempo de ir a devolver esa moto donde la habían arrendado ese mismo día”, narró el periodista.

Según Lovera, la esposa de Marcelo Pecci no había entendido qué había pasado porque “los estruendos no eran lo suficientemente fuertes. Pensó que era un juego, pensó que se trataba de un atractivo turístico porque al principio no sonaba como un arma. No supo describir qué tipo de detonación fue”.

Publicidad

Claudia solo se percató de lo que había pasado “cuando ve la sangre”.

La periodista le aseguró a su compañero que los sicarios “fueron directo a él. A mí no me miraron”.

Continua investigación tras asesinato del fiscal.



📌Retrato hablado de sospechosos autores ya llevó a pistas importantes.



Los sicarios, en menos de 13 minutos, prepararon el crimen, lo concretaron y se dieron a la fuga.#NoticieroCentral📺 pic.twitter.com/gEjGPKA93u — Unicanal (@Unicanal) May 12, 2022

¿Cómo era el asesino de Marcelo Pecci?

La esposa del fiscal dijo que la persona que se ve en la fotografía y el retrato hablado que difundió la Policía de Colombia “es el tirador. Él es el que disparó el arma”.

Es “de tez oscura, de 1,78, que tiene sombrero, de una complexión física muy delgada, pero con los músculos muy marcados, así ella lo describe”, relató Lovera.