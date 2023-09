Esposo de una boxeadora murió en plena pelea mientras ella disputaba título internacional

Lo que prometía ser una noche llena de emoción por la pelea entre la boxeadora argentina Sabrina Pérez y la australiana Skye Nicholson por el título interino en la categoría de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, en México, se convirtió en tragedia luego de que el esposo y entrenador de la representante del país latinoamericano, Diego Arrúa, sufriera de un ataque cardíaco en pleno encuentro deportivo.



De acuerdo con los medios locales, Arrúa, de 58 años, estuvo acompañando a Pérez en la esquina del cuadrilátero durante la pelea que dio lugar el pasado viernes, 15 de septiembre de 2023. Sin embargo, cuando su esposa estaba entre el noveno y décimo round, se desplomó en el suelo ante la mirada de todos los asistentes.

Rápidamente el hombre fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, pero se confirmó su muerte poco después de ingresar. La noticia fue difundida por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

"Con profunda tristeza hemos sido informados de la muerte repentina del entrenador argentino Diego Arrúa, quien sufrió un devastador infarto durante la pelea de Sabrina Pérez en Tijuana. Los servicios médicos hicieron todo lo posible y falleció en el hospital general Q. D. E. P.”, expresó Sulaimán a través de un comunicado.

Competidores y demás miembros del gremio del boxeo le enviaron sus condolencias a Pérez, entre estas, la australiana Nicholson que se coronó como campeona en la categoría de peso pluma tras su último encuentro.

“Hoy me voy de Tijuana con el corazón apesadumbrado. Todos mis pensamientos y oraciones están con Sabrina Pérez y su familia durante este momento increíblemente doloroso y horrible. Mi corazón está roto por esta guerrera y no puedo ni imaginar por lo que está pasando”, dijo la boxeadora a través de sus redes sociales. “Por favor, abracen a sus seres queridos, la vida no es justa y nunca se sabe cuándo será el último momento con alguien. Que Diego Arrúa descanse en paz”, agregó.

Cabe mencionar que Sabrina Pérez perdió el encuentro deportivo por decisión unánime y no estaba en el ring cuando se anunciaron los resultados luego de la pelea, por obvias razones.