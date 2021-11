Esta mujer figura como muerta desde que era una bebé

María Magdalena Roldán es una mujer de 58 años que toda su vida ha lidiado con una difícil situación, figura muerta desde que era una bebé .

Nació en Chile en octubre de 1962 y, por alguna razón en el Registro Civil aparece como persona fallecida desde noviembre del mismo año.

Esta mujer ha luchado por cambiar su estado en la entidad pública, sin embargo, no fue hasta hace cinco meses que le empezó a afectar de manera significativa. María Magdalena necesita urgente una cirugía en el brazo pero, claramente, por aparecer muerta ante el Estado chileno, no se la puede realizar. Además, no cuenta con los recursos para acudir a un médico privado con el que, teme, pueda obtener la misma negativa.

La situación empezó a ser complicada desde la pandemia , cuando no pudo acceder a ninguno de los subsidios que brindaba su país, ni tampoco podía entrar a establecimientos comerciales. “Es terrible, no se lo deseo a nadie. He pasado muchas humillaciones, he ido a supermercados y me cerraban las puertas, tampoco podía entrar a bancos”.

Aunque María Magdalena ha intentado cambiar la situación, las entidades públicas, asegura, no le prestan atención a su caso.

Incluso, se conoció, debió hacer todo un proceso de acreditación para probar que estaba viva y así acceder a servicios públicos.

María Magdalena decidió llevar su caso a los medios de comunicación. El portal El Tipógrafo fue el encargado de denunciar públicamente la historia de esta mujer que figura muerta desde que era una bebé.

A pesar de la acreditación realizada en la que certifica su identidad, la mujer aún figura muerta desde que era una bebé.

La respuesta de la entidad pública es que se cometió un error y que están trabajando para resolverlo, pero, aunque Registro Civil ya tenga los datos de certificación de identidad, nada va a cambiar para María Magdalena hasta que el Ministerio de Justicia de Chile no la incorpore en la base de datos del país.