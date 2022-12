Esta periodista dio la histórica “chiva” de renuncia de Benedicto XVI

La reportera seguía por televisión, desde la sala de prensa del Vaticano, el encuentro del papa con los cardenales para fijar la fecha de la canonización de la Madre Laura, pero al final del encuentro escuchó las palabras que la dejaron atónita y que le han dado ya vuelta al mundo.

"En lo primero que dijo, habló de algo muy importante por el futuro de la Iglesia y luego manifestó que él estaba envejeciendo. Me preocupé mucho, porque entendí que había algo que no iba bien", afirmó Chirri.

"Me preocupé cuando escuché la noticia. Tuve miedo, me temblaban las piernas a pesar de que estaba sentada. Pero tenía que controlarme porque durante esos segundos posteriores se confirmó la noticia. Un cardenal italiano, el decano del colegio cardenalicio, Sodano, dijo en italiano: "Santidad, esta noticia nos cae como un rayo en cielo despejado", es decir, absolutamente de improviso. Ahí fue cuando me di cuenta de que había entendido bien y que Benedicto XVI estaba renunciando, dejando el pontificado", relató la comunicadora.

Este flash de la agencia Ansa, escrito por Giovanna Chirri fue la primera pieza de un domino mundial. Una noticia que dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos.