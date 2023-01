“Está rota la cadena de mando”: Juan Guaidó revela cómo funcionaros del Sebin lo dejaron libre

El presidente de la Asamblea Nacional sostiene que lo sucedido “revela la debilidad del Ejecutivo, que está siendo absolutamente desconocido”.

Guaidó fue interceptado el pasado domingo cerca del mediodía por funcionarios del Sebin cuando se desplazaba junto a su esposa hacia Vargas, su estado natal, para participar en un acto político.

"Nos bajaron del carro, hubo algunas amenazas, sentí mucho temor en su momento de los funcionarios. No sabían de donde venía la orden o la contra orden", narra el presidente de la Asamblea Nacional, desconocida por Maduro.

Cuenta, además, que forcejeó con uno de los agentes para que no lo esposaran y por eso tiene hematomas, así como unas heridas en las muñecas.

Una vez dentro del vehículo del Sebin lo llevaron hacia Caracas. En el trayecto, Guaidó revela que les habló sobre la ley de amnistía para funcionarios militares que justamente debate el parlamento venezolano.

Según su relato, los oficiales detuvieron la marcha y regresaron de nuevo hacia el estado Vargas. Le prestaron un teléfono para que llamara a su esposa y lo liberaron a salvo.

"Por una razón u otra, porque decidieron a motus propio, o porque le dieron una contraorden, decidieron liberarme”, dice Guaidó.

También responde a las declaraciones de Maduro y Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, quienes aseguraron que la detención fue un show mediático y que los agentes que actuaron están detenidos y en averiguaciones.

"No controlan sus fuerzas de seguridad, está rota la cadena de mando al no haber presidente electo, al estar usurpando. Si fue por una u otra razón, revela la debilidad del Ejecutivo, que está siendo absolutamente desconocido", sostiene.

Finalmente, recordó que transitan un camino difícil para lograr la celebración de elecciones libres. El 23 de enero se convocó a una movilización contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Una vez se conoció sobre las manifestaciones, Diosdado Cabello respondió: “Vamos a salir también, nos vamos a concentrar todos y todas allí en esa gran explanada. Para decirle a los que vendieron esta patria que no van a poder seguir molestando a nuestro pueblo”.

